Fans Bakal Kecewa, Spiderman Selanjutnya Tak Lagi Gabung Marvel dan The Avengers

Spider-Man: Far From Home

TRIBUN-TIMUR.COM - Kerja sama Sony dan anak perusahaan Disney, Marvel Studio, dalam memroduksi film franchise paling laris, Spider-Man harus berakhir.

Dikutip dari The Wrap, Marvel telah membayar jaminan dalam perselisihan mengenai rencana pembiayaan film ke depan. Keputusan tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

Adapun hingga saat ini, terdapat dua film Spider-Man yang telah digarap Sony bersama dengan Marvel Studio, yaitu Spider-Man: For Home yang dirilis Juni 2019 lalu, dan Spider-Man: Homecoming pada 2017.

Kerja sama dua perusahaan tersebut dimulai dengan kehadiran Spider-Man versi Tom Holland di Captain America: Civil War pada 2016 lalu. Kerja sama tersebut memungkinkan Spider-Man berinteraksi untuk pertama kalinya dengan tokoh-tokoh dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Bahkan, dalam sekuel Far From Home, sebagian besar cerita berfokus pada kemungkinan Spider-Man bakal menggantikan Tony Stark sebagai jenius teknologi di The Avengers.

Rampungnya kemitraan Sony dan Marvel bakal meredupkan prospek kemitraan Spider-Man di MCU.

Sony Menolak Membiayai Menurut Deadline yang pertama kali memberitakan hal tersebut, Disney meminta agar film Spider-Man di masa depan dibiayai 50-50 oleh kedua studio.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh Sony. Sony justru memberikan tawaran untuk menjaga kesepakatan saat ini, di mana Marvel menerima di kisaran 5 persen dari first dollar gross (persentase pendapatan kotor box office di hari pertama rilis flim).

Disney pun menolak penawaran tersebut. Dalam kerja sama saat ini, Marvel adalah pihak yang mengelola seluruh merchandising di Spider-Man.

Saat ini, dua film Spider-Man dengan Tom Holland dan disutradai John Watts tengah dalam proses pengembangan. Namun, mereka tidak lagi dibimbing oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige.