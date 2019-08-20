LINK Live Streaming TV Online Indonesia Lawyers Club (ILC), Tema Perlukah Ibu Kota Dipindahkan

LINK Live Streaming TV Online Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Tema Perlukah Ibu Kota Dipindahkan

LINK Live Streaming TV Online Indonesia Lawyers Club (ILC), Tema Perlukah Ibu Kota Dipindahkan
screen IG ILC
LINK Live Streaming TV Online Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Tema Perlukah Ibu Kota Dipindahkan 

LINK Live Streaming TV Online Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Tema Perlukah Ibu Kota Dipindahkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia Lawyers Club ( ILC ) berlangsung malam ini, Selasa (20/8/2019).

Tema yang dibahas ialah Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?

Acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) tayang mulai pukul 20.00 WIB di TVOne dan TV Online.

Acara yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas ini menghadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas topik 'panas.'

Anda dapat menyaksikan ILC di TVOne lewat link live streaming yang diberikan Tribunnews.com.

( Inilah link Live Streaming TVOne ILC ada di akhir berita)

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Dalam ILC nanti malam, Karni Ilyas serta sejumlah narasumber akan membahas tema, Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?

Wacana pemindahan Ibu Kota RI sudah muncul sejak beberapa tahun belakangan.

Dulu, tulis ILC, Jonggol menjadi tujuan dan kini, Pulau Kalimantan.

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Editor: Hasrul
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