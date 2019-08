TRIBUN-TIMUR.COM - Lowongan Kerja Terbaru - 3 Perusahaan BUMN Butuh Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar, Waktu Terbatas

Informasi Lowongan Kerja BUMN Terbaru. Tiga perusahaan BUMN terima karyawan. Segera daftar sebelum tutup.!

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perusahaan BUMN.

Saat ini, ada tiga perusahaan BUMN yang membuka Lowonga Kerja.

Yang pertama, PT Pelni. Saat ini PT Pelni membuka Lowongan Kerja untuk mengisi dua posisi.

Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan sejumlah 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang.

Lowongan Kerja BUMN PT PELNI, Cek Syarat Lengkap & Link Pendaftaran di Sini! (PT PELNI)

Berikut info Lowongan Kerja PT Pelni dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi PT Pelni:

A. Nakhoda Kapal Perintis status Kontrak

Kualifikasi:

Pendidikan minimal ANT II Berpengalaman sebagai Nakhoda di 5 kapal berbeda & minimal GT 500 Usia maksimal 55 tahun Memiliki COC sesuai STCW Amandemen Manila 2010, sertifikat minimal masih berlaku 1 tahun Sertifikat kesehatan standar BKKP minimal masih berlaku 1 tahun Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, bekerja secara tim Disiplin, jujur, siap bekerja keras dan bertanggung jawab Bersedia ditempatkan di seluruh kapal perintis

Persyaratan Administrasi:

Memiliki Paspor (optional) Memiliki NPWP Memiliki BPJS Kesehatan Memiliki Buku Tabungan BRI Memiliki Buku Pelaut Foto copy KTP

B. KKM Kapal Perintis status Kontrak

Kualifikasi:

Pendidikan minimal ATT II Berpengalaman sebagai KKM di 5 kapal berbeda & minimal GT 500 Usia maksimal 55 tahun Memiliki COC sesuai standar STCW Amandemen Manila 2010, sertifikat minimal masih berlaku 1 tahun Sertifikat Kesehatan standar BKKP minimal masih berlaku 1 tahun Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, bekerja secara tim Disiplin, jujur, siap bekerja keras dan bertanggungjawab Bersedia ditempatkan di seluruh kapal perintis

Persyaratan Administrasi:

Memiliki Paspor (optional) Memiliki NPWP Memiliki BPJS Kesehatan Memiliki Buku Tabungan BRI Memiliki Buku Pelaut Foto copy KTP

Catatan:

Pendafaran dibuka pada tanggal 09 s/d 31 Agustus 2019

Pendaftaran via online melalui situs resmi https://rekrutmen.pelni.co.id

Lowongan Kerja Terbaru Toyota Astra Finance untuk Lulusan D3 dan S1, Pendaftaran via Online di Sini

Lowongan Kerja D3 S1 - BUMN PT Asuransi Jiwasraya Terima Karyawan, Ini Syarat & Link Daftar Online

Lowongan Kerja Perusahaan Pemda DKI Jakarta Cari Karyawan Banyak Posisi Diploma-S1, Cek Sekarang

LOWONGAN KERJA BUMN PT HUTAMA KARYA

Lowongan Kerja BUMN lainnya.

Saat ini, PT Hutama Karya (Persero) membuka Lowongan Kerja bagi Lulusan S1.

PT Hutama Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi, serta juga penyedia jalan tol.

Pada awalnya Hutama Karya adalah perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.

Hutama Karya (IST/ via rekrutmen.net)

Berikut informasi Lowongan Kerja PT Hutama Karya (Persero) dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi PT Hutama Karya (Persero):

A. Technical Coordinator SAP

Persyaratan:

1. Pendidikan min. S1

2. IPK min. 3.0

3. Menguasai bahasa pemograman ABAP level advance

4. Memiliki pengalaman min. 4 kali terlibat dalam fullcycle implementasi SAP

5. Mencantumkan expected salary

B. SAP Manager

Persyaratan:

1. Experience in SAP Implementation as Role Project Manager or Team Leader min. 10 years

2. Bachelor Degree from any disciplines with GPA min. 3.0

3. Good communication & presentation skill

4. Excellent knowledge in ERP system, business process, function and technology (Particulary with SAP S/4 HANA

5. Experience and strong knowledge in SAP Logistic and the integration with Finance

Catatan:

Info selengkapnya dan Pendaftaran via online https://rekrutmen.hutamakarya.com/job-list

https://rekrutmen.hutamakarya.com/job-list Batas pendaftaran 20 agustus 2019

Rekrutmen tidak dikenakan biaya apapun.

Hanya pelamar yang memenuhi syarat diproses.

Saat ini, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1 semua jurusan.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri Asuransi Jiwa dan 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Berikut informasi Lowongan Kerja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):

Posisi: Marketing

Persyaratan:

1. Pria / Wanita usia min 18 tahun

2. Pendidikan min D3 semua Jurusan

3. Diutamakan berpengalaman di bidang Marketing

4. Berpenampilan menarik

5. Mampu bekerja secara Individu maupun Tim

6. Diutamakan berdomisili di Surabaya

Deskripsi pekerjaan:

1. Memberikan solusi perencanaan keuangan kepada Nasabah

2. Memasarkan produk-produk asuransi yang ada di Jiwasraya

3. Mengelola hubungan baik dengan Nasabah

Benefit dan Fasilitas:

1. Jenjang karir di perusahaan BUMN

2. Training Gratis

3. Remunerasi

4. Tour dan Reward

5. Asuransi Gratis

Catatan:

*Pendaftaran via online KLIK DI SINI

*Pastikan alamat Email dan Nomor Handphone yang Anda daftarkan benar

Semoga informasi Lowongan Kerja ini bermanfaat untuk Anda. (TRIBUN-TIMUR.COM/ Sakinah Sudin)

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: