Citadines Makassar Kenalkan Promo Enaak All You Can Eat, Hanya Rp 135 Ribu per Orang

Pengunjung mencoba menu-menu yang dilaunching Citadines Royal Bay Makassar pada program Enaak !!! All You Can Eat, Sabtu (17/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Citadines Royal Bay Makassar, melaunching program menarik bertepatan pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI), Sabtu (17/8/2019).

Bertajuk, Enaak !!! All You Can Eat, program ini sengaja dihadirkan untuk menjadikan Citadines Royal Bay sebagai salah satu destinasi Kuliner di Makassar.

Dibanderol Rp 135 ribu nett, menu ini tentunya dengan kualitas masakan khas yang dihasilkan Chef andalan Citadines Royal Bay Makassar.

Demikian disampaikan General Manager Citadines Royal Bay Makassar, Yudhi Bakaria, disela-sela launching program Enaak !!! All You Can Eat.

Ia mengatakan, program Enaak !!! All You Can Eat Eat ini akan selalu dibuka di Aubergine Restaurant Lantai 2 Citadines Royal Bay Makassar.

"Program ini bakal hadir setiap Sabtu, pukul 18.00 wita hingga 21.00 wita," katanya.

"Jadi dapat dimanfaatkan tamu hotel yang ingin bermalam mingguan bersama keluarga ataupun sahabatnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pada Buffet Dinner Enaak !!! All You Can Eat ini terdiri dari berbagai varian menu, mulai dari khas Jepang, Chinese, Eropa serta Asia.

"Menu yang dihadirkan, pastinya mulai dari makanan pembuka hingga penutup," jelasnya.

Menariknya, manajemen menghadirkan Live Cooking dari Chef ternama yang akan memanjakan dan memuaskan lidah pengunjung.