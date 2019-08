TRIBUNWIKI: Noah Rilis Lagu Terbaru Kau Udara Bagiku, Ini Lirik, Kunci Gitar, dan Videonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Noah kembali merilis lagu terbaru.

Satu persatu karya tersebut diperdengarkan kepada Sahabat Noah.

Lagu tersebut masuk dalam album kedua mereka yang bertajuk 'Keterkaitan Keterikatan'.

Sejak diposting pada tanggal 7 Agustus 2019, lagu tersebut telah ditonton 1.103.237 kali hingga Sabtu (17/8/2019).

Dilansir dari Tribun Seleb, dalam album tesebut terdapat delapan lagu baru dan satu bonus track.

Kedelapan lagu tersebut, yakni 'Wanitaku', 'Kupeluk Hatimu', 'Mendekati Lugu', 'Mencari Cinta', 'Menemaniku', 'Kau Udara Bagiku', 'My Situation', 'Jalani Mimpi' dan bonus track yaitu 'Moshimo Mata Itsuka' yang tak lain adalah versi Pepang lagu Mungkin Nanti dari album Bintang di Surga.

Album Keterkaitan Keterikatan merupakan album yang digarap cukup lama yakni dibuat sejak dua tahun yang lalu pada 2017.

Saat awal pengerjaan album tersebut, para personel NOAH sempat melakukan karantina selama tujuh hari di sebuah kapal phinisi Cheng Ho.

Di kapal tersebut, beragam kegiatan dilakukan oleh personel NOAH mulai dari latihan, rekaman, hingga proses kreatif.

Musik Video:

Berikut Lirik dan Kunci Gitar 'Kau Udara Bagiku' dari Noah

[Intro] E E7 E E7

E E7 E ...

E A C#m B

A C#m B

C#m A F#m A

Dari seluruhnya dan aku berlabuh

C#m A F#m A

Karena dalam hatimu ku temukan itu

[Intro] C#m A F#m A

C#m A F#m A

Bertahanlah menangis tertawa denganku

C#m A F#m

Hingga kita larut

B

Hingga berakhir hariku

E C A

Ketika aku terlepas

B C E

Ketika kau rapuh

C Am B C E

Ketika kita terjatuh .. aa .. aahaa ..

[*]

C A

Lihat dan artikan semua

B C E

Tak ada yang sempurna

C A

Genggam tangan ku percaya

B C

Aa.. aa.. aaa.. aa.. aa.. aaa.. oh.. oh..

[Chorus]

E A C#m

Tetap di dalam hatiku

A E

Kau udara bagiku

A C#m A E

Memenuhi duniaku .. uu.. uhuu

A C#m

Seburuk apapun itu

A E

Kau telah melengkapiku

A C#m C

Dan membalut lukaku . . .

A B

Selamanya ... aa.. aa..

F#m B

Selamanya ... selamanya ... huu ...

[Intrerlude] F#m B F#m B

F#m B F#m B

[*]

E C A

Lihat dan artikan semua

B C E

Tak ada yang sempurna

C A

Genggam tangan ku percaya

B C A

Aa.. aa.. aaa.. aa.. aa.. aaa.. oh.. oh..

[Chorus]

E A C#m

Tetap di dalam hatiku

A E

Kau udara bagiku

A C#m A E

Memenuhi duniaku .. uu.. uhuu

A C#m

Seburuk apapun itu

A E

Kau telah melengkapiku

A C#m A

Dan membalut lukaku . . .

E A C#m

Seburuk apapun itu

A E

Kau telah melengkapiku

A C#m C D

Dan membalut lukaku . . .

[Outro] E A C#m B

A C#m B

E

Foto: Tangkapan Layar Youtube Noah Official

Berikut ini link Download Lagu MP3 Noah - Kau Udara Bagiku, Lengkap dengan Liriknya