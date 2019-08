Ibu-Ibu Desa Batara Ikut Gerak Jalan Indah di Kecamatan Labakkang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekitar 50 tim barisan gerak jalan indah dari berbagai instansi, SMA, SMP, dan SD se kecamatan Labakkang, turut berpastisipasi dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke 74.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulsel pada hari ini (17/8/2019).

Salah satu tim barisan itu adalah ibu-ibu dari Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Pangkep, Sulsel.

Ibu-ibu Desa Batara bernomor dada 06 yang mengenakan pakaian olahraga hijau abu-abu.

Mereka menghiasi diri dengan Topi hijau kekinian yang seragam, serta sepatu abu-abu yang juga seragam.

Tim Barisan desa batara sangat antusias mengikuti lomba gerak jalan indah ini.

Semangat ketua dan anggotanya pun patut diacungi jempol.

Pasalnya walaupun usia tidak lagi muda namun antusias dan semangatnya luar biasa tidak kalah dengan peserta usia muda.

Pada Saat Gerak Jalan Indah berlangsung Tim Barisan Ibu-ibu Desa Batara menyuarakan yel-yel yang membuat penonton dan warga di sekitar yang menyaksikan, terhibur dan senang.

“Mana dimana ibu paling OK? Ibu paling OK ya di Desa Batara. Desa Batara OK, Desa Batara OK, Desa Batara ya ya yang paling OK. Desa Batara Luar Biasa...,” itu salah satu yel-yel Tim Barisan Ibu-ibu Desa Batara.