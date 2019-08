TRIBUNWIKI: 10 Kutipan Kemerdekaan Cocok Untuk HUT RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya tidak mudah.

Terlebih lagi para pahlawan yang gugur di medan perang patut untuk dikenang sepanjang masa.

Seperti diketahui setiap tangga 17 Agustus, Indonesia akan memperingati momen kemerdekaan tersebut yang pertama kali di deklarasikan pada 1945.

Dilansir dari Tribun Style, pada HUT ke-74 Republik Indonesia, biasanya orang-orang akan saling membagikan kutipan bijak, quote, atau kalimat soal kemerdekaan baik untuk dikirim atau dijadikan status.

Berikut kumpulan kutipan HUT ke-74 Republik Indonesia dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan:

1. Abraham Lincoln

"Those who deny freedom to others deserve it not for themselves."

(Mereka yang mengingkari kemerdekaan orang lain tidak berhak mendapat kemerdekaan untuk diri mereka sendiri.)

2. Mahatma Gandhi

"Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living?"