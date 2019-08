Kunci Gitar ( Chord ) dan Lirik Lagu Aku Rela:

Tri Suaka,

Musisi Jogja Suaranya Mirip Ariel Noah

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu Aku Rela Tri Suaka berhasil masuk dalam trending YouTube Indonesia.

Tri Suaka adalah musisi asal Jogja yang memiliki suara mirip dengan Ariel Noah.

Official Lirik video Lagu Aku Rela - Tri Suaka dirilis resmi melalui kanal YouTube TA PRO Music & Publising pada 14 Agustus 2019.

Video lirik lagu Aku Rela - Tri Suaka tersebut telah ditonton lebih dari 325 ribu dan disukai lebih dari 15 ribu like.

Lagu Aku Rela - Tri Suaka menceritakan tentang kerelaan seorang kekasih meski kecewa karena kekasihnya memilih pergi bersama orang lain.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Rela - Tri Suaka

Musik: D#m B C# Bb D#m B C# D#m Bbm aku tak habis pikir

b F# C# salahku itu apa

D# Bbm tanpa sebab kau tinggalkan

B C# diriku begitu saja D#m Bbm tak pernah kau menduga

B F# C# tak pernah kucuriga

D#m Bbm dan tak pernah kumenyangka

B C# ternyata engkau mendua Chorus: D#m B jika dia bisa

C# F# C# membuatmu bahagia

D#m G#m walau hatiku terluka

C# aku rela D#m B aku kan mencoba

C# tuk lupakan

Bb kisah kita

D#m G#m meski kini kukecewa

C# kuterima D#m Bbm tak pernah kau menduga

B F# C# tak pernah kucuriga

D#m Bbm dan tak pernah kumenyangka

B C# ternyata engkau mendua Chorus: D#m B jika dia bisa

C# F# C# membuatmu bahagia

D#m G#m walau hatiku terluka

C# aku rela D#m B aku kan mencoba

C# tuk lupakan

Bb kisah kita

D#m G#m meski kini kukecewa

C# kuterima Musik:

D#m Bbm B F# C# D#m Bbm B C# Chorus: D#m B jika dia bisa

C# F# C# membuatmu bahagia

D#m G#m walau hatiku terluka

C# aku rela D#m B aku kan mencoba

C# tuk lupakan

Bb kisah kita

D#m G#m meski kini kukecewa

C# kuterima

(TribunStyle/Yuliana Kusuma)