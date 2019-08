Bukan Menteri Keuangan, Inilah Jabatan yang Dinilai Cocok untuk Sri Mulyani dalam Kabinet Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai memiliki kinerja yang baik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namanya pun disebut-sebut layak untuk kembali dipilih dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Presiden Jokowi pun sudah blak-blakkan mengenai calon menterinya.

Lantas jabatan apa yang layak untuk Sri Mulyani di Kabinet Kerja Jilik II?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut, Sri Mulyani cocok mengisi posisi Menteri Koordinator Perekonomian pada kabinet pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024.

Baca: Daftar Nama Bakal Calon Menteri Kabinet Jokowi - Maruf Amin, Anak 2 Orang Terkaya Disebut

Baca: Blak-blakkan Presiden Jokowi Soal Kabinet Kerja Jilid II, Kapan akan Diumumkan?

Baca: Resmi Dipilih Presiden Jokowi, Siapa Sosok Menteri Baru Berusia di Bawah 30 Tahun Masuk Kabinet?

Hal ini menyusul pernyataan Presiden akan mempertahankan beberapa menteri dan atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.

Bila dipertahankan, ia diyakini akan menempati posisi menteri yang lebih strategis di dalam kabinet.

Politisi Ingin Duduki Jabatan Menteri Keuangan Jokowi yang Baru, Jangan Ciut Baca Prestasi Sri Mulyani (handover)

"Soal Sri Mulyani bagusnya di Kemenko Perekonomian," ujar Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menurut Bhima, dalam 5 tahun kedepan ekonomi akan hadapi tantangan besar seiring perang dagang antara AS dan China serta masih bergejolaknya harga komoditas.