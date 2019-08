TRIBUNWIKI: Rayen Pono Bahagia Jadi Wali Nikah Sang Adik, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar terbaru datang dari penyanyi sekaligus pencipta lagu Rayen Pono.

Ia yang kini aktif bersolo karier, menjadi wali nikah sang adik.

Perasaannya pun diluapkan melalui akun sosial medianya.

Ia memposting video dirinya sedang bernyanyi.

Dilansir dari Tribun Seleb, ia menggantikan posisi almarhum ayahnya sebagai wali nikah Deadrick Pono, adik laki-lakinya, pada Sabtu 10 Agustus 2019.

Di acara itu pula, ia tampil menyanyikan lagu Through The Years yang dipopulerkan Kenny Rogers.

"Lagu ini sangat mewakili isi hati untuk adik sy," tulis Rayen Pono pada keterangan postingan video di akun Instagram @rayenpono, seperti dikutip, Selasa (13/8/2019).

Pada keterangan postingan itu, Rayen Pono juga menyertakan sepenggal lirik lagu yang dinyanyikannya.

"Through the years, through all the good and bad

I knew how much we had, I've always been so glad

To be with you, through the years

It's better every day, you've kissed my tears away

As long as it's okay, I'll stay with you

Through the years"

"Saya percaya isi hati dan harapan yg sama untuk dia bisa melewati tahun demi tahun hidupnya dengan kebahagiaan bersama istri yg diberikan Tuhan untuknya.."