Membangun Semangat Mahasiswa, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Hadirkan Motivator Kelas Motivasi

TRIBUN-TIMUR.COM, PANGKEP - Puluhan mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau Politani Pangkep mendapatkan materi Kelas Motivasi.

Mereka mengikuti kelas motivasi dengan tema “Building Readiness For Change with The Magic Power Of Personal Motivation”yang digelar di kampus Politani Pangkep, pekan lalu.

Dikutip dari rilis Humas Politani Pangkep ke tribun-timur.com, Senin (12/8/2019), pihak Jurusan Agribisnis mendatangkan motivator Dr Ali Muhtasom MM untuk kegiatan tersebut.

Ketua Jurusan Agribisnis Dr H Mauli Kasmi SPi MSi mengatakan, melalui kelas motivasi ini pihak kampus khususnya di Jurusan Agribisnis ingin membangun motivasi dan semangat mahasiswa.

"Terutama untuk lebih aktif dalam proses perkuliahan, terutama menghadapi Era Industri 4,0 dan tentunya menjalani kehidupan dimasa yang akan datang," kata Mauli Kasmi.

Kegiatan kelas motivasi ini merupakan salah satu kegiatan tahunan prodi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Agribisnis.

Dr Mauli Kasmi Resmi Ketua Jurusan Agribisnis Politani Pangkep (dok pribadi)

"Kelas motivasi ini sebagai penggerak kegiatan, pendorong dan pengarah mahasiswa jangan pernah takut mencoba hal baru untuk menjadi lebih baik lagi,” lanjut Mauli Kasmi.

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Adam SPi MSi dalam sambutannya berharap Kelas Motivasi ini terus dilakukan dan diberikan.

"Program itu sangat baik dan berguna bagi mahasiswa prodi Administrasi Bisnis Internasional dan mahasiswa Politani pada umumnya, semoga terus dipertahankan," ujarnya.

