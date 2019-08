TRIBUNWIKI: Kini Berseragam Inter Milan, Simak Perjalanan Karier Lukaku

TRIBUN-TIMUR.COM , MAKASSAR- Nama Lukaku menjadi trending topic google, Kamis (8/8/2019).

Ia dikabarkan telah menjadi bagian dari Inter Milan. Bahkan telah bersiap akan menjalani tes medis.

Setelah adanya kesepakatan Inter Milan dan Manchester United, kini Lukaku berseragam Inter Milan.



Dilansir dari Wartakotalive, dikabarkan bahwa kesepakatan tersebut berada di angka 77 juta pound (1,3 triliun rupiah).



Romelu Lukaku telah tiba di Milan untuk menjalankan tes medis.



Saat tiba di bandara, Lukaku disambut oleh 200 orang fan Inter Milan.



Agen Lukaku, Federico Pastorello, dalam beberapa waktu belakangan rutin berkunjung ke Inggris guna membicarakan transfer kliennya.



Sementara agennya bernegosiasi, Lukaku memilih berlatih bersama klub masa kecilnya, Anderlecht.



Lukaku sempat membuat ulah setelah membocorkan data penting soal latihan pribadi di Twitter.



Lewat Pastorello, Manchester United kemudian meminta Lukaku untuk segera menghapus unggahan tersebut. Kabar hengkangnya Lukaku dari Manchester United makin santer setelah dia tak dimainkan di laga pra-musim.



Penyerang andalan tim nasional Belgia ini memang kehilangan tempat di skuat utama sejak United mulai ditangani Ole Gunnar Solskjaer.



Total, Lukaku berhasil mengemas 15 gol dan 4 assist dari 45 penampilan pada musim 2018-2019.



Sebelumnya, Inter Milan memang paling ngotot untuk memboyong Lukaku.



Pada bulan Juli, United menolak tawaran 54 juta poundsterling dari Inter untuk Lukaku.



Agen Lukaku, Federico Pastorello, memposting foto di Instagram dirinya dan Lukaku di atas jet pribadi dengan tulisan: "Siap lepas landas. Arahan Milano."



Man United sendiri memboyong Lukaku 75 juta pound dari Everton dua tahun lalu.



Inter dan sesama klub Serie A Juventus telah berlomba untuk merekrut pemain depan, yang tidak bermain dalam pertandingan pra-musim klub Liga Premier karena cedera.



Manajer Inter Antonio Conte sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa striker itu tetap menjadi target nomor satu, dengan mengatakan: "Saya menganggapnya sebagai pemain yang bisa meningkatkan tim kami."



Siapa Romelu Lukaku?



Dilansir dari wikipedia, Romelu Lukaku lahir di Antwerp, Belgia , 13 Mei 1993.



Ia adalah pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Inggris yaitu Manchester United dan Tim Nasional Belgia.



Lukaku pernah bermain untuk K Rupel Boom F C, Lierse S K, dan memulai debut profesional saat bersama Anderlecht di Liga Jupiler.



Bersama Anderlecht, Lukaku berhasil menjadi top skor Liga Jupiler musim 2009–10 dan membawa Anderlecht sebagai juara.



Ia juga meraih Belgian Ebony Shoe tahun 2011, penghargaan pemain terbaik keturunan Afrika di Liga Jupiler.



Pada Agustus 2011, ia bergabung ke Chelsea. Pada awal musim 2012–13, Lukaku dipinjamkan ke West Bromwich Albion.



Lukaku kembali dipinjamkan pada musim selanjutnya, kali ini ke Everton. Lukaku dikabarkan sedang pindah ke Intermilan (Instagram Lukaku)



Karier klub



Karier junior



Lukaku bergabung klub lokal K Rupel Boom F C saat berusia lima tahun.



Setelah empat tahun bersama Rupel Boom, Lukaku ditemukan oleh pemandu bakat dari klub Lierse SK, kemudian bergabung dengan akedemi klub tersebut.



Ia bermain untuk Lierse dari tahun 2004 hingga 2006, dan menorehkan 68 kali penampilan dan 121 gol.



Setelah Lierse degragasi dari Liga Jupiler, Anderlecht memboyong kurang dari 13 pemain muda Lierse pada tahun 2006, termasuk Lukaku.



Ia bermain selama tiga tahun di tim yunior Anderlecht, dan mencetak 131 gol dalam 93 pertandingan.



Anderlecht



Pada 13 Mei 2009, tepat saat ulang tahunnya ke-16, Lukaku menandatangani kontrak profesional berdurasi hingga tahun 2012.



Pada 24 Mei 2009, Ia membuat debut Liga Jupiler ketika masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Víctor Bernárdez, saat Anderlecht menghadapi Standard Liège di partai final playoff Liga Jupiler 2008–09.



Anderlecht kalah 0–1 pada pertandingan tersebut.



Lukaku mencetak gol liga pertamanya saat menghadapi S.V. Zulte Waregem.



Chelsea



Pada 6 Agustus 2011, Anderlecht dan Chelsea mencapai kesepakatan transfer Lukaku ke Chelsea dengan biaya dilaporkan sekitar £20 juta.



Lukaku kemudian menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan akan memakai kaos bernomor punggung 18.



Ia membuat debut liga ketika tampil sebagai pemain pengganti menggantikan Fernando Torres, saat kemenangan 3–1 atas Norwich City.



Lukaku membuat debut bermain dari menit awal dan bermain selama 120 menit saat Chelsea bertemu Fulham di ajang Piala Liga Inggris.



Chelsea menang lewat adu penalti pada pertandingan tersebut.



Pada 8 Januari 2012, Lukaku membuat debut bagi Chelsea di ajang Piala FA ketika tampil sebagai pemain pengganti saat kemenangan kandang 4–0 atas Portsmouth.



Lukaku membuat debut liga bermain sejak menit awal pada pertandingan terakhir musim 2011–12 menghadapi Blackburn Rovers di Stamford Bridge.



Ia juga menjadi pengumpan untuk sebuah gol yang dicetak John Terry.



Pada 18 Juli 2012, Lukaku mencetak dua gol pertamanya untuk Chelsea pada kemenangan 4–2 atas Seattle Sounders, di sebuah pertandingan pra-musim.[14]



West Bromwich Albion



Lukaku saat bermain untuk Bromwich Albion pada September 2012.

Pada 10 Agustus 2012, Lukaku bergabung ke West Bromwich Albion dengan kontrak peminjaman hingga akhir musim 2012–13.



Pada 18 Agustus 2012, di pertandingan hari pertama Liga Utama Inggris 2012–13.



Ia membuat debut liga dengan masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol pertamanya untuk West Bromwich Albion pada kemenangan kandang 3–0 atas Liverpool.



Pada 22 September 2012, Lukaku mencetak gol keduanya saat laga kandang menghadapi Reading.



Gol tersebut ia cetak pada menit ke-71 dan merupakan gol tunggal kemenangan 1–0 untuk West Bromwich Albion.



Dalam menghadapi klaim kontroversial bahwa ia ingin tinggal bersama West Brom untuk satu tahun lagi yang ditegaskan oleh surat kabar Inggris The Daily Mail.



Lukaku menegaskan kepada pers bahwa ia masih ingin menjadi legenda di Stamford Bridge.



Pada tanggal 11 Februari, Lukaku datang dari bangku cadangan dan mencetak gol Premier League kesepuluh musim itu melawan Liverpool dalam pertandingan yang berakhir 2-0.



Pada tanggal 19 Mei, datang sebagai pemain pengganti babak kedua, Lukaku mencetak gol luar biasa pada babak kedua yang menyempurnakan hat-trick, dengan memaksa kedudukan akhir menjadi imbang 5-5 di pertandingan kandang terakhir musim itu melawan Manchester United.



Pertandingan itu adalah pertandingan ke 1.500 untuk Sir Alex Ferguson dan sekaligus pertandingan terakhirnya untuk United dan menjadi perolehan tertinggi dalam sejarah Premier League.



Meskipun dipinjamkan oleh klub, Lukaku mencetak lebih banyak gol dari semua rekan tim di Chelsea di Liga Premier musim itu, menjadi pencetak gol keenam tertinggi musim 2012-13 dengan 17 gol.



Everton



Pada hari terakhir jendela transfer 2013, 2 September 2013, Lukaku bergabung ke Everton sebagai pemain pinjaman dari Chelsea hingga akhir musim 2013–14.



Pada hari yang sama, Everton juga mendatangkan Gareth Barry dari Manchester City, juga sebagai pemain pinjaman, dan James McCarthy dari Wigan Athletic dengan kontrak jangka panjang dan biaya transfer £13 juta.



Pada tanggal 30 Juli 2014, Everton mengumumkan bahwa Lukaku telah menandatangani kontrak lima tahun dengan klub, untuk biaya rekor £ 28 juta.



Lukaku mengenakan nomor punggung 10.



Manchester United



Lukaku bergabung dengan Manchester United pada 10 Juli 2017.



Ia menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi perpanjangan kontrak untuk tahun berikutnya.



Penandatanganan kontrak Lukaku terjadi sehari setelah mantan kapten Manchester United, Wayne Rooney memutuskan untuk meninggalkan klub untuk kembali ke Everton, klub masa kecilnya.



Karier internasional



Lukaku adalah anggota timnas Belgia U21.



Ia mencetak sebuah gol di debutnya saat menghadapi timnas Slovenia U21, pada 14 Oktober 2009.



Pada 24 Februar1 2010, untuk pertama kalinya Lukaku dipanggil memperkuat timnas senior Belgia untuk partai persahabatan menghadapi Kroasia.



Pada 17 November 2010, Lukaku mencetak dua gol internasional pertamanya saat menghadapi Rusia di partai persahabatan.



Kehidupan pribadi



Lukaku lahir di Antwerp, sebuah kota di utara Belgia.



Ayahnya, Roger Lukaku, adalah mantan pemain tim nasional Zaire.



Ia mempunyai adik laki-laki bernama Jordan, yang juga bermain di tim yunior Anderlecht.



Lukaku merupakan suporter Chelsea.



Dalam suatu kunjungan sekolahnya, Sint-Guido Instituut, ke London tahun 2009, Lukaku berkata bahwa suatu hari nanti ia akan bermain di Stamford Bridge untuk Chelsea.



Data diri:



Nama: Romelu Lukaku



Nama lengkap: Romelu Menama Lukaku Bolingoli



Instagram: @romelulukaku



Tanggal lahir: 13 Mei 1993



Tempat lahir: Antwerp, Belgia



Tinggi: 1,91 m (6 ft 3 in)



Posisi bermain: Penyerang



Keluarga: Roger Lukaku (Ayah)



Adolphine Lukaku (Ibu)



Informasi klub:



Klub saat ini: (Manchester United)



Nomor: 9



Karier junior:



1999–2003 K. Rupel Boom F.C.



2003–2006 Lierse S.K.



2006–2009 Anderlecht



Karier senior



2009–2011 Anderlecht



2011–2014 Chelsea



2012–2013 → West Bromwich Albion (pinjaman)



2013–2014 → Everton (pinjaman)



2014–2017 Everton



2017– Manchester United



Tim nasional



2008 Belgia U-15



2011 Belgia U-18



2009 Belgia U-21



2010– Belgia



