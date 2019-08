Roy Kiyoshi Ungkap Cinta ke Evelyn Anjani, Benar Jadi Penyebab Aming & Evelyn Gagal Rujuk?

Roy Kiyoshi Ungkap Cinta ke Evelyn Anjani, Benar Jadi Penyebab Aming dan Evelyn Gagal Rujuk?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Isu soal kisah asmara yang tiba-tiba merekah di antara Roy Kiyoshi dengan Evelyn Nada Anjani akhirnya terjawab.

Sebab baru-baru ini, Roy Kiyoshi justru secara terbuka mengungkapkan perasaannya kepada Evelyn, panggilan karibnya.

Baca: Wujud Mungil Tapi Siapa Sangka Segini Harga Tas Luna Maya Sahabat Raffi Ahmad & Ayu Dewi

Baca: Status WNI Rizieq Shihab Terancam Hilang, Pengamat Nilai Pemerintah Jokowi Membiarkan, Benarkah?

Baca: Hari Raya Idul Adha Minggu 11 Agustus 2019, Ini Niat dan Tata Cara Shalat Idul Adha

Baca: Bentar Lagi Idul Adha Ini Tips Menyimpan Daging Qurban Agar Tetap Segar, Langkahnya Mudah

Baca: Siap-siap PNS Tak Lagi Harus ke Kantor Gaji Didasarkan Kinerja & Tidak Ada Gaji Pensiun

Baca: 10 Nama Kader PDIP Diusul Megawati Menteri Jokowi Adik Prabowo Hasim Djojohadikusomo dari Gerindra?

Baca: RAMALAN ZODIAK CINTA Sabtu 10 Agustus 2019 Scorpio Nyaris Putus Asa & Cinta Leo Menguat

Baca: RAMALAN ZODIAK SABTU 10 Agustus 2019 Virgo Garap Proyek, Scorpio Raih Sukses & Aries Waspada

Bahkan, pernyataan cinta itu Roy Kiyoshi pada Evelyn itu ia sampaikan saat siaran langsung sedang ditayangkan.

Sebelumnya, kedekatan Evelyn dan Roy Kiyoshi tiba-tiba saja menghebohkan publik.

Evelyn Nada Anjani sempat terlihat mengumbar kemesraan dengan presenter Roy Kyoshi.

Melalui akun Instagramnya, Kamis (8/8/2019), Evelyn mengunggah fotonya dan Roy Kiyoshi sedang berpegangan tangan dan berpelukan.

"Finally we found each other ?#mylove #fiinally (Akhirnya kami saling menemukan)," tulis Evelyn di akun Instagram-nya, @evelinnadaanjani.

Tak hanya Evelyn, Roy Kiyoshi juga melakukan hal yang sama dalam akun Instagramnya, mengunggah foto kemesraan mereka.

Dilansir dari tayangan Pagi Pagi Pasti Happy Trans TV edisi Jumat (9/8/2019), Evelyn pun akhirnya mengungkap kisah asmaranya dengan Roy Kiyoshi.