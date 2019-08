Ini Promo Merdeka di Hotel Amaris Pettarani Makassar

Wajah Hotel Amaris by Santika di Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/2/2016), saat diabadikan dari udara. Hotel ini memiliki 10 lantai dan 112 kamar.

MAKASSAR - Menyemarakkan perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74. Hotel Amaris Pettarani Makassar memberikan promo special khusus untuk tamu yang menginap yaitu “Promo Merdeka”.

Promo ini bagi semua yang lahir di bulan Agustus dapat menikmati harga promo smart room di harga Rp.300.000/Nett sudah termasuk sarapan untuk 2 orang.

Hanya dengan menunjukkan kartu identitas diri pada saat check in. Promo ini berlaku dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Tidak sampai disitu saja , bagi anda yang lebih suka memesan kamar melalui online reservasi bisa langsung memesan di aplikasi MySantika atau kunjungi website amarishotel.com,

dengan memesan kamar melalui aplikasi dan website kami anda dapat menikmati benefit menarik diantaranya gratis sarapan pagi untuk 2 orang,

gratis early check in dan late check out (sesuai ketersediaan kamar) dan gratis Teh Botol Sosro pada saat check in.

Amaris Hotel Pettarani – Makassar ini mempunyai lokasi yang sangat strategis baik untuk para pelaku perjalanan bisnis maupun wisatawan yang berkunjung di kota terbesar ke-5 di Indonesia ini.

Terletak di pusat bisnis kota Makassar, Amaris Hotel Pettarani ini memiliki jarak yang relatif singkat untuk menuju Bandara International Sultan Hassanudin, hanya 15 menit berkendara.

“Amaris Hotel Pettarani – Makassar mempunyai akses yang mudah baik ke arah bandara maupun daerah wisata seperti Pantai Losari, karena Amaris Hotel Pettarani hanya berjarak sekitar 300 meter dari pintu keluar tol gerbang Reformasi dan pintu masuk tol gerbang Reformasi” .