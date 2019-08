Hotel Arthama Losari Gelar Lomba Mewarnai Berhadiah Menarik, Begini Cara Daftarnya

Chef hotel meracik aneka hidangan mie yang disajikan Hotel Arthama Losari, Jl H Bau No 5, Makassar, Rabu (10/7/2019). Manajemen Arthama menawarkan promo Noodle Corner dengan banderol Rp 38.500 per porsi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Arthama Losari, Makassar, merayakan HUT ke 74 RI dengan menggelar lomba yang melibatkan anak-anak.

Public Relation Hotel Arthama, Ayu Diah mengajak warga yang memiliki anak supaya mengikutkan pada lomba mewarnai.

Lomba behadiah jutaan rupiah tersebut digelar pada Minggu 25 Agustus 2019.

"Ajak putra dan putri anda, untuk ikut lomba mewarnai di hotel Arthama," kata Ayu Diah, Jumat (9/8/2019).

Melalui lomba tersebut, warga bisa melihat talenta dan potensi anaknya.

"Jadi bukan sekedar ikut lomba saja. Tapi juga kita bisa melatih mental, imajinasi dan kreatifitas anak," ujarnya.

Lomba mewarnai tersebut di sponsori oleh Faber Castel (sponsor utama) dan JS Mineral Water, Toza Syrup dan Air Mancur .

"Yuuuk bunda, lihat talenta dan kreatifitas anak kita," katanya.

Lomba tersebut dipastikan berlangsung meriah dan seru.

Untuk mengikuti lomba tersebut, calon peserta hanya membeli tiket seharga Rp 75 ribu.

Para peserta akan mendapatkan, Crayon dari Faber Castell, Snack Box, Certificate Participants, Discount 30% F&B at One nine Sky Lounge.

"Dan masih banyak hadiah menarik untuk para juara. Ada doorprizenya juga,"katanya.

Untuk Info dan pemesanan bisa hubungi Ayu Diah dinomor ponsel 0853177158677. (*)

