TRIBUNWIKI: Ini Lirik What A Life, dari Sehun EXO dan Chanyeol EXO

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Tidak membutuhkan waktu lama duo Sehun EXO dan Chanyeol EXO perhatian penggemarnya dengan karya terbarunya.

Seperti lagu What A Life yang berhasil mencuri perhatian.

Lagu yang dinyanyikan keduanya bahkan telah ditonton hingga belasan juta kali.

Dilansir dari Tribun Style, sejak dirilis pada 21 Juli 2019 lalu oleh kanal youtube SMTOWN, MV What A Life ini telah ditonton sebanyak lebih dari 13 juta kali.

Dalam MV What A Life ini, Chanyeol yang biasa bergonta-ganti warna rambut tampil dnegan rambut yang dicat berwarna platinum.

Lagu What A Life ini masuk ke dalam mini album bertajuk sama, What A Life.

Music Video:

Simak lirik lagu What A Life Exo Sehun - Chanyeol

Oneul misemeonjineun free

Cha ki chaenggyeoseo naga

Oraenmane doron ppeong tdulhryeosseuni

Sigan doeneun aedeul nawa

Donggeurahge moyeoseo hoeui

Donggeurami nemo semo ekseu

Jigyeopjanha maeil geim

Geuraeseo oneul eodiro galkka

Beongaecheoreom incheongonghangeuro galkka

Gureum jjijeumyeo paran haneureul nalkka

Yeop naraeseo byeol boneun geosdo joha

Yeah

Nalssineun so amazing

Jaeminan iri saenggil deushae

Gyehoek eopseumyeon mwo eottae

We are still young and free

Uno dos tres

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Jeolmgo jayuropji

Seonggyeogeun moseoriga eopseo

Chingudeureun nae jubyeone

Bing dulleoanja issji

Nan sinseon gatgo sinseonhae

Nan chincheok gatgo chinjeolhae

Nae jigabeun oneul kkeutteokeopsne

Do you wanna get down with me

Geuraeseo oneul bamen eodiro galkka

Keulleobeun ppeonhae georiga charari nasjanha

Yajasu yeope badasgado nan joha

Day and night sidong geollyeossji

Oneureun mwonga doel geot gata

Bamgonggineun so amazing

Jaeminan iri saenggil deushae

Gyehoek eopseumyeon mwo eottae

We are still young and free

Hana dul ses

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Life is good life is good yeah

Yeolsimhi nolgo sinnage beoreo

Oneul gonggicheoreom nae gibuneun

Wanjeon fresh hae

Najgwa bameun gilgie naeil geokjeongeun jjalpge

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Naneun nollyeogo ilhae

Ildo nol ttaecheoreom hae neoneun eottae

Maeil noneun geot gata sinseon gata

What a life what a life what a life

What a life what a life what a life

What a life what a life

Sumber berita: https://style.tribunnews.com/2019/08/07/link-download-mp3-what-a-life-exo-sehun-chanyeol-romanization-lengkap-dengan-lirik-lagu?page=all

Foto: Tangkapan Layar Youtube, video klip lagu What A Life