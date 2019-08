Download Lagu-lagu Via Vallen Senorita hingga On My Way Cover, Lengkap Cara Unduh MP3 & MP4

TRIBUN-TIMUR.COM - Terkenal sering mengcover lagu-lagu yang sedang viral dengan balutan koplo khas, Via Vallen semakin dicintai para penikmat lagu Dangdut Tanah Air.

Bukan saja lagu dari dalam negeri yang sukses di cover oleh Via Vallen, namun lagu barat tak kalah sukses di cover oleh sang bidadari koplo ini.

Simak berikut cara download lagu Senorita hingga On My Way Cover by Via Vallen, yang bisa kamu simpan secara offiline.

Tak mau ketinggalan dengan hegemoni lagu Senorita - Camila Cabello dan Shawn Mendes, Via Vallen langsung membuat versi koplonya.

Bahkan lagu cover Via Vallen - Senorita versi koplo semenjak dirilis Rabu (10/7/2019), video ini langsung ditonton sebanyak 19,8 juta di YouTube.

Tampaknya dengan perisilan lagu cover-an Via Vallen - Senorita versi koplo ini jadi treding di YouTube.

Seperti yang kita tahu, lagu asli dari Shawn Mendes feat Camila Cabello 'Senorita' sudah jadi trending pertama di YouTube beberapa hari belakangan ini.

Lagu yang dibawakan asli oleh dua penyanyi fenomenal dari Amerika Serikat ini menjadi buah bibir lantaran sang keduanya menjalin kisar asmara.

Selain lagu Senorita yang dicover Via Vallen, ternyata masih banyak lagi lagu Indonesia dan juga barat yang di cover ulang oleh Via Vallen dengan sentuhan koplonya.