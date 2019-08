Bring The Soul: The Movie Tayang di 110 Negara, BTS Pecahkan Rekor Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM-Boyband BTS kembali mencetak rekor dengan film layar lebarnya.

Film dokumenter ketiganya, Bring The Soul: The Movie diputar di 110 negara, sebuah peluncuran film dengan jumlah negara terbanyak di dunia.

Big Hit Entertainment dan Trafalgar Release meluncurkan film tersebut pada Rabu (7/8/2019).

Sebagian besar bioskop menjadwalkan film itu diputar hingga Minggu (11/8/2019).

Bring The Soul: The Movie menumbangkan rekor yang dicatat film kedua BTS, BTS World Tour Love Yourself in Seoul.

Dirilis pada Januari 2019, film BTS World Tour diputar di 3.800 bioskop di 95 negara.

Game BTS yang diproduksi boyband BTS asal Korea (dok Instagram)

Bring The Soul: The Movie menggambarkan kesibukan BTS di balik panggung tur Love Yourself, yang diawali dari Los Angeles, AS dan berakhir di Paris, Perancis.

Dari film itu penonton bisa melihat masalah yang dihadapi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook selama tur dunia itu.

Bagaimana mereka menghadapi kelelahan, cedera, bahkan sakit di tengah tur yang panjang tersebut.

Percakapan antara para member pun jujur dan menunjukkan mereka sudah sangat saling mengenal kepribadian masing-masing.