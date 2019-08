TRIBUNWIKI: Raih Penghargaan Best New Actor, Ini Profil Kim Young Kwang, Bintang On Your Wedding Day

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Siapa yang tidak mengenal aktor tampan Kim Young Kwang.

Tentunya, wajah pria ini tidak asing dimata penggemar drama Korea.

Ia mampu mencuri perhatian dari setiap drama ataupun film yang diperankannya.

Bahkan film dan dramanya banyak meraih kesuksesan dan populer.

Dilansir dari Grid Id, seperti pada film On Your Wedding Day dan Hot Young Bloods, atau drama The Secret Life of My Secretary dan Lookout.

Karena aktingnya yang mumpuni itu, Kim Young Kwang menerima penghargaan Best New Actor untuk drama On Your Wedding Day.

Film itu juga sepertinya menjadi titik balik dalam kehidupan seorang Kim Young Kwang.

Melansir laman Soompi pada Sabtu (3/8/2019), Young Kwang merasa berterima kasih atas kesempatannya berperan dalam film On Your Wedding Day.

Karena film tersebut, ia mendapatkan kepercayaan diri sepenuhnya untuk menggali aktingnya yang lebih baik lagi.

"Jika bukan karena proyek itu, saya mungkin akan tetap jadi seseorang dengan kepercayaan diri yang rendah," ujarnya ditengah-tengah pemotretan untuk majalah Singles edisi Agustus.