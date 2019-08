Kalla Toyota Raih Service and Sales Person of The Year Makassar 2019

MAKASSAR - Indonesia Marketeers Festival merupakan salah satu festival marketingterbesar yang diselenggarakan akbar di 17 kota utama Indonesia dengan konsep yang unik dan inovatif.

Keberhasilan 13 kali MarkPlus Conference di Jakarta berturut-turut sejak tahun 2006 dan penyelenggaraan 7 kali Jakarta Marketing Week serta penyelenggaraan 6 kali Indonesia Marketeers Festival di 17 kota merupakan modal utama diselenggarakannya event ini.

Di tahun 2019 ini, Indonesia Markeeters Festival kembali digelar dengan mengangkat tema “Sales Promotion Breakthrough: 5 Gebrakan Penjualan 2019, Sales Naik Brand Apik”.

Kota Makassar berkesempatan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Indonesia Marketeers Festival 2019.

Indonesia Marketeers Festival 2019 akan menghadirkan pakar-pakar marketing yang akan mengupas gebrakan penjualan ala MarkPlus.

Kalla Toyota meraih dua penghargaan di Indonesia Marketeers Festival 2019. Penghargaan ServicePerson of The Year Makassar berhasil diraih oleh Rezki Trisnawaty yang merupakan Customer Relation Person Kalla Toyota cabang Cokroaminoto.

Selain itu, Sunengsih yang merupakan Sales Kalla Toyota cabang Cokroaminoto juga berhasil meraih Sales Person of The Year Makassar.

“Alhamdulillah untuk penghargaan The Best Service Person 2019. Hal ini tentunya tak luput dari ilmu dan pengalaman dari Kalla Toyota. Terima kasih pelanggan setia Kalla Toyota Cokroaminoto dan Markplus,” Ungkap Rezki Trisnawaty, Peraih The Best Service Person Makassar dalam rilis yang diterima Tribun, Senin (5/8/2019).

Baginya, menjadi bagian dari Kalla Toyota merupakan hal yang sangat menyenangkan. Perannya sebagai seorangCustomer Relations Person yang sehari-hari melayani pelanggan dengan karakter yg berbeda-beda menjadi pengalaman yang berbeda membuatnya lebih bersemangat.

Terlebih dalam mengembangkan kreatifitas untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan setia Kalla Toyota.

Customer Relation Section Head Kalla Toyota mengaku bangga dengan pencapaian yang Kalla Toyota raih di Indonesia Marketeers Festival 2019. “Ini tentu saja menjadi kebanggan kami. Kalla Toyota mampu memberikan prestasi di festival skala Nasional. Namun ini juga menjadi tantangan kami untuk mampu mempertahankan gelar ini,” Ungkap Andi Nurul Fitri.

Kedua karyawan Kalla Toyota ini dinilai memenuhi tiga aspek penilaian yakni Productivity, Creativity and Entrepreneurship yang baik dalam menjalankan tugas perusahaan.

Selain mampu mencapai target, mampu memberikan ide-ide kreatif juga menjadi nilai tambah. Kalla Toyota dengan berbagai program pengembangan karyawan, akan senantiasa meningkatkan kualitas individu dari service and sales person guna memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan setia Kalla Toyota.

Kalla Toyota baru-baru saja meluncurkan applikasi berbasis Ios dan Andoid bernama Kallafriends. Kallafriends hadir dengan benefit Kallapoints yang dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan digunakan untuk menikmati diskon produk dan jasa di merchant-merchant kerjasama.