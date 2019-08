TRIBUNWIKI: Ini Sinopsis dan Trailer Film Stories to Tell in the Dark, Cerita Rakyat Amerika

penampakan salah satu monster di scary stories to tell in the dark

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Film layar lebar Stories to Tell in the Dark dijadwalkan tayang Agustus 2019.

Film ini sudah masuk pada jajaran coming soon atau akan tayang di Bioskop Indonesia, namun belum diketahui tanggal perilisan resminya.

Dilansir dari Tribun Style tim di belakang film Scary Stories to Tell In the Dark mengungkapkan trailer baru yang menampilkan monster orisinal buatan mereka sendiri bernama: The Jangly Man.

Produser eksekutif film Scary Stories to Tell in the Dark Guillermo del Toro mengatakan bahwa Jangly Man adalah gabungan dari beberapa ilustrasi Stephen Gammell dari buku-buku Scary Stories yang original.

"Kesulitan dengan film ini adalah untuk tidak melakukan monster mayat busuk normal yang telah Anda lihat jutaan kali,"

"Tetapi untuk benar-benar mencoba untuk membuatnya (terlihat) jahat," kata del Toro saat panel di San Diego Comic-Con dilansir dari Polygon.

Seperti yang dapat dilihat di trailer monster Jangly Man ini terlihat mengerikan.

Film Scary Stories to Tell In the Dark akan sedikit gunakan CGI dan berarti menggunakan banyak make-up dan efek manual.

Dalam kasus ini Jangly Man, dan makhluk-makhluk lain dalam film itu, para aktor akan menggunakan setelan dan topeng lateks di seluruh tubuhnya.

Sinopsis Scary Stories to Tell In the Dark