TRIBUNWIKI: Ini Lirik Lagu Bad Guy Billie Eilish, Masuk 100 Lagu Paling Top Versi Billboard

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Nama Billie Eilish menjadi perbincangan publik.

Bagaimana tidak, dengan karya lagunya berjudul Bad Guy mampu mencuri perhatian.

Konsep video klip yang begitu santai menampilkan Billie Eilish apa adanya.

Video yang diupload pada Maret 2019 lalu, telah ditonton sebanyak 433.005.522 kali hingga Sabtu (3/8/2019).

Artinya, dalam kurun waktu empat bulan saja Billie Eilish mampu mendapatkan viewers hingga ratusan juta.

Billie Eilish begitu menikmati musik yang sedang didengarkannya dan bergoyang seperti bebas tak terkendali.

Lagu ini telah bertahan selama 10 minggu di 100 lagu paling top versi Billboard.

Minggu ini peringkatnya masih bertahan menempati posisi kedua setelah Old Town Road-Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus.

Berikut ini lirik lagu 'Bad Guy' dari Billie Eilish beserta videonya dilansi dari Tribun Jakarta:

Video Klip

Billie Elish - Bad Guy

White shirt now red, my bloody nose

Sleeping, you're on your tippy toes

Creeping around like no one knows

Think you're so criminal

Bruises, on both my knees for you

Don't say thank you or please

I do what I want when I'm wanting to

My soul? So cynical



So you're a tough guy

Like it really rough guy

Just can't get enough guy

Chest always so puffed guy

I'm that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad tight

Might seduce your dad type

I'm the bad guy, duh



I'm the bad guy

I like it when you take control

Even if you know that you don't

Own me, I'll let you play the role

I'll be your animal

My mommy likes to sing along with me

But she won't sing this song

If she reads all the lyrics

She'll pity the men I know

So you're a tough guy

Like it really rough guy

Just can't get enough guy

Chest always so puffed guy

I'm that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad tight

Might seduce your dad type

I'm the bad guy, duh

I'm the bad guy, duh

I'm only good at being bad, bad

I like when you get mad

I guess I'm pretty glad that you're alone

You said she's scared of me?

I mean, I don't see what she sees

But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne

I'm a bad guy

I'm a bad guy

Bad guy, bad guy

I'm a bad-

Sumber berita: https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/03/download-lagu-bad-guy-billie-eilish-mp3-simak-juga-lirik-dan-musik-videonya?page=all