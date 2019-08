TRIBUNWIKI: Ini Daftar Pemenang M2 Genie Music Awards 2019, Ada BTS dan TWICE, Tak Ada Blackpink

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah selebriti top Korea Selatan memenangkan penghargaan dari M2 X Genie Music Awards ( MGMA) 2019 yang berlangsung di Olympic Gymnatics Arena di Seoul, Kamis (1/8/2019) malam, waktu Korea Selatan.

Acara penghargaan M2 X Genie Music Awards ( MGMA) 2019 ini menyoroti beberapa artis dan rilis terbaik K-pop dari tahun 2018, satu di antaranya adalah boy group Korea Selatan yang sedang mendunia, BTS.

BTS bahkan memperoleh dua penghargaan Daesang, dengan total perolehan trofi M2 X Genie Music Awards ( MGMA) 2019 sebanyak enam buah.

Mengutip Soompi, acara penghargaan MGMA 2019 ini dipandu oleh model sekaligus bintang TV, Han Hye Jin.

Yang masuk nominasi MGMA 2019 adalah mereka yang musiknya rilis antara 1 Juli 2019 hingga 19 Juni 2019.

Pemenang dipilih dari data bagan Genie Music, jumlah tayangan video, hingga gebrakan media sosial selama periode ini.

Ada total empat penghargaan Daesang (hadiah utama) yang diberikan dalam MGMA 2019.

Penghargaan Top Musik dimenangkan oleh Paul Kim.

Hal ini ditentukan sepenuhnya oleh skor lagu digital Genie Music, untuk lagunya "Me After You."

Sementara TWICE membawa pulang penghargaan Artis Terlaris, yang juga sepenuhnya didasarkan pada skor lagu digital dari Genie Music.