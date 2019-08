TRIBUNWIKI: Profil Vokalis Band GIGI, Armand Maulana, Siap Tampil Sejam di RCTI Fest

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Armand Maulana merupakan vokalis band asal Indonesia Band GIGI.

Melansir dari Kompas.com Armand Maulana, tak menyangka grup band-nya menjadi pengisi acara selama satu jam dalam RCTI Fest yang digelar di Central Park Mall, Jakarta Barat, pada 16-19 Agustus 2019 mendatang.

Menurut Arman, ia dan rekan-rekannya senang karena baru kali ini tampil dalam sebuah festival musik dengan durasi tampil yang cukup lama.

"Anak (personel) GIGI sempat bicara soal RCTI Fest. Kami nanya ini serius, GIGI main satu jam?" ucap Armand dalam jumpa pers di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (1/8/2019).

"Kami kaget karena acara musik sudah enggak ada yang kaya begitu," tambahnya.

Armand mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya memberi apresiasi karena acara musik yang memberikan waktu tampil panjang sudah sedikit sekali.

"Acara musik format satu jam dan ini harus tepuk tangan," ujar suami penyanyi Dewi Gita ini.

Atas kepercayaan tersebut, Armand mengatakan bahwa band-nya akan tampil maksimal dengan repertoar yang sangat menghibur.

"Pokoknya bawakan berapa lagu dan penampilan total kayak The Best Of sih, GIGI juga akan throwback," imbuh Armand.

Selain GIGI, RCTI Fest juga akan diisi oleh Abdul, Kahitna, Rendy Pandugo, Fourtwnty, Gogo Idol Jr, dan Anneth Idol Jr.