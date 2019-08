VIDEO: Suasana Hari Pertama Event Fashion Tea Party in Fashion Wonderland di The Rinra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Begini suasana hari pertama event fashion yang digelar SHE Project Store di Kaluku Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Kamis (1/8/2019).

Rencananya event ini akan berlangsung selama tiga hari kedepan sejak Kamis hingga Sabtu (1-3/8/2019) dari pagi hingga malam.

Dengan mengusung tema Tea Party in Fashion Wonderland, SHE Project terinspirasi dari karya sastra ingris klasik Alice in Wonderland. Saat menyambangi bazar, pengunjung akan disuguhkan nuansa biru yang diadaptasi dalam bentuk kartu remi.

Tak hanya itu, dekorasi ruangan pun dimeriahkan dengan centre piece yang diisi dengan aneka jenis kue dan minuman.

Sehingga pengunjung tak hanya melihat pakaian di setiap vendor, namun bisa menikmati makanan yang telah disuguhkan.

Pantauan Tribun Timur, hari pertama event ini dipadati pengunjung.

Kali ini, SHE Project menggandeng 11 vendor yakni Natalia Kiantoro, Jasmine Elizabeth, Amelia Jang, Paulina Katarina, Silvana Witono, Leux, Ai’telier, Viccio, DÈS by D&C, Saul dan La Bella Bridesmaid.

Sebelas vendor tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia di antaranya Jakarta, Bali, Surabaya, Semarang dan Makassar.