Menu Table Mate juga Promo di The Duck King TSM Makassar

Salah Satu Menu Table Mate The Duck King TSM Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Meski dikenal sebagai restoran premium, The Duck King TSM Makassar tak tanggung-tanggung dalam memberikan promo untuk para pelanggannya.

Selain Dim Sum Rp 16.800 untuk item terpilih, menu table mate juga promo spesial di Agustus 2019 ini.



Jika harga normal mulai Rp 46 ribu hingga Rp 82 ribu, maka promo internal The Duck King edisi Agustus ini menawarkan harga mulai Rp 28 ribuan untuk beberapa item terpilih.

Pemkab Bulukumba Bakal Fokuskan APBD 2020 untuk Penyelesaian Jembatan Bialo

Spesial Agustus, Al Jasiyah Tawarkan Program Umrah Fasilitas DP 0%, Pulang Baru Bayar

Tikam Mertua, Agun Diringkus Resmob Polres Bone

Beberapa diantaranya, Mie Hongkong Ayam Kecap Asin dengan Nasi Putih atau Hainam dan Bubur Ayam Kecap Asin.



Manajer The Duck King TSM Makassar, Edi Gunawan mengatakan, promo ini untuk memudahkan pelanggan The Duck King untuk menikmati menu dengan harga terjangkau.



"Semoga promo kita inu dapat menambah jumlah pengunjung The Duck King Makassar," katanya pada Tribun Timur, Kamis (1/8/2019).



Edi menambahkan promo ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Pemkab Bulukumba Bakal Fokuskan APBD 2020 untuk Penyelesaian Jembatan Bialo

Spesial Agustus, Al Jasiyah Tawarkan Program Umrah Fasilitas DP 0%, Pulang Baru Bayar

Tikam Mertua, Agun Diringkus Resmob Polres Bone

Promo Table Mate September 2019 berlaku untuk, Mie Bebek Panggang, Bebek Panggang Nasi Hainam atau Nasi Putih dan Bubur Bebek panggang.



Periode Oktober 2019, Nasi Goreng Yong Chow, Mie Kuning Ala Mama dan Mun Bihun Bebek Iris.



Informasi Lebih lanjut, tongkrongi Instagram The Duck Makassar di @theduckkingmks. (*)



Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: