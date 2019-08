Manajer Online Tribun Timur Raih Anugerah Industry Marketing Champion Makassar 2019

TRIBUN-TIMUR.COM

Manajer Digital Tribun Timur Makassar, Mansur Amirullah, mendapat penghargaan Makassar Marketers Of The Year 2019. Penghargaan diberikan pihak MarkPlus, inc bekerjasama dengan majalah Marketeers dalam program Marketeers of The Year Makassar 2019 di Hotel Claro Makassar, Kamis (1/8/2019).