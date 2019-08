11 Vendor Fashion Hadir di Ballroom The Rinra, Meriahkan Tea Party in Fashion Wonderland

suasana Tea Party in Fashion Wonderland di Kaluku Ballroom Hotel The Rinra Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - SHE Project Store kembali menggelar event fashion di Makassar.

Event yang digelar kedua kalinya ini menghadirkan konsep ekslusif fashion pop up store di Kaluku Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Kamis - Sabtu (1-3/8/2019).

Dengan mengusung tema Tea Party in Fashion Wonderland, SHE Project terinspirasi dari karya sastra ingris klasik Alice in Wonderland.

Saat menyambangi bazar, pengunjung akan disuguhkan nuansa biru yang diadaptasi dalam bentuk kartu remi.

Tak hanya itu, dekorasi ruangan pun dimeriahkan dengan centre piece yang diisi dengan aneka jenis kue dan minuman.

Founder SHE Project Store Innez mengatakan konsisten mengadakan event fashion dua kali dalam setahun dengan tema berbeda.

“Kami sengaja hadirkan pengalaman berbelanja yang inovatif agar pengunjung akan menanti penggelaran SHE Project Store. Hal ini juga yang membedakan kami dengan event fashion lainnya,” katanya saat konfrensi pers, Kamis (1/8/2019) siang.

Innez menyebut SHE Project Store selalu melihat situasi yang pas untuk mengadakan event, misalnya hadirkan event pada Januari karena berdekatan dengan imlek, dan Agustus ini karena lagi musim nikahan.

Kali ini, SHE Project menggandeng 11 vendor yakni Natalia Kiantoro, Jasmine Elizabeth, Amelia Jang, Paulina Katarina, Silvana Witono, Leux, Ai’telier, Viccio, DÈS by D&C, Saul dan La Bella Bridesmaid.

Sebelas vendor tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia di antaranya Jakarta, Bali, Surabaya, Semarang dan Makassar.

DÈS by D&C asal Jakarta misalnya yang memboyong 200 pcs koleksi dengan 25 model baju dan dress untuk event fashion kali ini.

Co Founder SHE Project Meiliany Sastra Wijaya mengatakan edisi ketiga mereka akan kembali digelar pada Januari 2020 mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan untuk ekspansi ke luar kota Makassar kedepannya,” ujarnya.

Event kali ini SHE Project Store didukung Bank Central Asia, The Rinra Hotel Makassar, Mall Phinisi Point, Moka OP dan JS Décor.