New Zealand Education Sambangi Dua SMA di Makassar

New Zealand Education sosialisasi di SMA Katolik Rajawali Makassar, Rabu (31/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lembaga resmi Selandia Baru yang bergerak di bidang promosi/sosialisasi pendidikan, New Zealand Education, berkunjung di dua SMAN kota Makassar, Rabu (31/7/2019).

New Zealand Education perwakilan Indonesia ini memilih SMA Dian Harapan dan SMA Katolik Rajawali dalam kunjungannya.

Adapun tujuan utama kunjungan tersebut yakni memperkenalkan lembaga pendidikan yang ada di Selandia Baru.

Seperti Universitas hingga lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

New Zealand Education menjadikan Makassar sebagai kota ketiga yang ada di Indonesia dalam rangka sosialisasi.

Sebelumnya mereka lebih banyak menggelar sosialisasi maupun terlibat dalam Expo atau pameran pendidikan di Jakarta dan Surabaya.

"Sejauh ini kami lebih banyak di Jakarta dan Surabaya. Tapi atas petunjuk Pemerintah New Zealand, bagaimana ketertarikan orang Indonesia melanjutkan sekolah di New Zealand bisa makin besar," ucapnya Naluri Bella Wati selaku Programme Manager Indonesia Education New Zealand.

Pada kesempatan itu New Zealand menghadirkan perwakilan dari tiga instansi atau perguruan ternama dari Negara tersebut.

Dua diantaranya yakni University of Canterbury dan University of Auckland.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__