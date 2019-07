TRIBUNWIKI: Ini 10 Film Hollywood yang Dijadwalkan Tayang Agustus 2019, Lengkap Sinopsis dan Trailer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pada bulan Agustus 2019 nanti berbagai film hollywood akan memanjakan mata para pecinta cineas.

Sedikitnya, ada 10 film yang dinantikan tayang.

Mulai dari bergenre drama, thriller, hingga horor akan mewarnai layar bioskop Tanah Air.

Film-film tersebut diantaranya Fast & Furious : Hobbs & Shaw hingga Angel Has Fallen.

Dilansir dari Tribun Batam, ada 10 rekomendasi film yang bisa kamu pilih sesuai dengan genre film yang kamu sukai.

Film Hollywood di bulan Agustus ini bertabur bintang, seperti Once Upon A Time in Hollyood yang dibintang Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio

Serta film blockbuster yang dibintangi Gerard Butler, Angel Has Fallen.

1. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fast & Furious: Hobbs & Shaw merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Dengan dua karakter utama Luke Hobbs dan Deckard Shaw.