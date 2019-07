Kenangan Putri Bungsu Ichsan Yasin Limpo, Unggah Sebuah Catatan di Instagram "Falih Sayangnya Papa' 

TRIBUN-TIMUR.COM-Duka mendalam dirasakan keluarga besar mantan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, termasuk bagi putri bungsunya, Roidah Halilah Falih Ichsan.

Ichsan Yasin Limpo menghembuskan nafas terakhirnya, Selasa (30/7/2019) pagi waktu Jepang setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya.

Falih, sapaan akrabnya senantiasa menemani sang ayah selama menjalani perawatan medis baik saat di Singapura maupun di Jepang.

Hal tersebut tampak dari unggahan instastory menantu Ichsan Yasin Limpo, Priska Paramita Adnan.

Baca: Ichsan Yasin Limpo Wafat di Jepang, sang Pelopor Pendidikan Gratis di Sulsel itu Telah Pergi

Baca: Inilah 5 Pemicu Penyakit Kanker Paru-paru yang Renggut Nyawa Mantan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo

Baca: Rencana Keluarga Sebelum Ichsan Yasin Limpo Meninggal Dunia, Kesehatannya Sempat Membaik

Falih tampak mendampingi sang ayah yang duduk di kursi roda sedang berjalan-jalan di taman rumah sakit.

Dalam unggahannya, Priska menuliskan "@falihichsan one of the strongest girl i know"

Unggahan menantu Ichsan Yasin Limpo, Priska Paramita (Instagram)

Sementara itu, Falih di akun instagramnya juga mengunggah sebuah video kemesraannya dengan sang Ayah.

Dalam video tersebut, Ichsan tampak mencium putri bungsunya itu dengan penuh kasih sayang.

Falih juga membalas ciuman kasih sayang ayahnya.

"Husnul Khatimah, Insya Allah,"tulis Falih dalam unggahannya itu.

Selain video tersebut, Falih juga pernah mengunggah sebuah catatan dari ponsel.

Dalam catatan tersebut, tampaknya Ichsan menulis sebuah pesan untuk sang anak.

"Falih Sayangnya Papa"

Falih kemudian mengunggah catatan tersebut dan menyematkan tulisan 'Papa juga sayangnya Falih' dalam keterangan foto tersebut.

Unggahan putri Ichsan Yasin Limpo di akun instagramnya (Instagram)

Sosok Ichsan Yasin Limpo