Ichsan Yasin Limpo Meninggal Dunia di Tokyo Jepang, Ini Syarat dan Alur Bawa Jenazahnya ke Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Innalillahi wainna ilaihi rajiun, mantan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo meninggal dunia pada usia 58 tahun, di Tokyo, Jepang, Selasa (30/7/2019).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI ) Sulsel tersebut meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan medis karena penyakit kanker paru-paru dideritanya, di Juntendo University Hospital, Tokyo.

Adik kandung bungsu almarhum, Irman Yasin Limpo mengatakan, jenazah Ichsan Yasin Limpo akan dipulangkan ke Indonesia atau Makassar, Sulsel, untuk dimakamkan.

Lalu, bagaimana proses memulangkan jenazah Warga Negara Indonesia atau WNI?

Berikut penjelasan alurnya sebagaimana disalin dari laman Indonesia.go.id.

Pada dasarnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan membantu proses administratif untuk memulangkan jenazah ke Indonesia.

Namun, beberapa syarat wajib dipenuhi oleh orang yang mengurus kepulangan jenazah, antara lain permohonan mengekspor jenazah dari agensi resmi, paspor almarhum, paspor pengiring jenazah yang berlaku, Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) dari rumah sakit, izin ekspor otoritas setempat, Certification of Sealing, dan Certification of Embalming dari rumah sakit otoritas.

Jika syarat-syarat telah dipenuhi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah negara tersebut akan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang mengurusi jenazah.

Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) akan menanggung biaya memulangkan jenazah apabila pihak keluarga yang ditinggalkan kurang mampu.

Untuk hal itu diperlukan surat keterangan tidak mampu yang kemudian dikirimkan ke Kemlu.