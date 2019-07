TRIBUNWIKI: Ini Lirik A Poem Titled You, Soundtrack Drakor Hotel Del Luna, Dinyanyikan Taeyeon SNSD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Soundtrack dari drama Korea, Hotel De Luna menarik perhatian para pecinta drakor.

Bagaimana tidak, sang penyanyi Taeyeon SNSD menyumbangkan suara merdunya untuk lagu tersebut.

Seperti diketahui Hotel De Luna merupakan salah satu drakor yang baru saja tayang pada bulan Juli lalu.

Dan episode kedua drama Hotel Del Luna tayang Minggu (14/07/2019) pukul 9 malam KST.

Drama tersebut menjadi trending topic google, Minggu (14/7/2019).

Kabarnya, Hotel De Luna juga berhasil mengalahkan Arthdal Chronicles yang sebelumnya meraih rekor tertinggi.

Lagu Taeyeon ini berjudul ' A Poem Titled You' atau juga memiliki judul 'All About You'.

Suara merdu Taeyeon di lagu A Poem Titled You membuat adegan di drama menjadi semakin menyentuh.

Dilansir dari Tribun Style, Taeyeon sendiri mengaku sangat menyukai menonton drama tersebut.

Music Video:

Berikut liriknya dikutip dari Tribun Style:

[Verse 1]

Eonjebuteoinji geudaereul bomyeon

Unmyeongirago neukkyeotdeon geolkka

Bamhaneurui byeori binnan geotcheoreom

Oraetdongan nae gyeote isseoyo, hmm

[Chorus]

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada

Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge

Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

Nae maeum deullyeoonayo

Itji marayo

[Verse 2]

Jinaganeun gyejeol soge nae maeumeun

Byeonhaji anneundan geol anayo

Geujeo baraboneun nunbit geu hanaro

Sesangeul da gajin geot gateunde, hmm

[Chorus]

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada

Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge

Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

Nae maeum deullyeoonayo

Itji marayo

[Bridge]

Kkochi pigo jineun nari wado

Igeot hanaman gieokaejwoyo

Geudael hyanghan maeumeul

[Outro]

Eonjenganeun uri

Meoreojilji mollado

Naneun geudaeramyeon gidaril su isseul tende

Sigani heulleodo naega igose seo isseulge

Geudae mangseoriji marayo

Geuttaega omyeon

Terjemahan Bahasa Indonesia

Sejak saat aku melihatmu

Apakah Anda merasa itu adalah takdir?

Seperti bintang-bintang di langit malam yang bersinar

Anda sudah ada sejak lama

Setiap kali saya memikirkan sebuah puisi yang disebut 'kamu'

Saya ingin menghafalnya agar saya dapat mengingat Anda

Ketika malam yang menyedihkan datang, aku akan melindungimu

Dapatkah kamu mendengar hatiku?

Jangan lupa

Di musim yang lewat hatiku

Saya tahu itu tidak berubah

Persis seperti kau menatapku

Saya pikir Anda memiliki seluruh dunia

Setiap kali saya memikirkan sebuah puisi yang disebut 'kamu'

Saya ingin menghafalnya agar saya dapat mengingat Anda

Ketika malam yang menyedihkan datang, aku akan melindungimu

Dapatkah kamu mendengar hatiku?

Jangan lupa

Bahkan ketika hari datang ketika bunga mekar dan jatuh

Ingat saja tentang yang satu ini

Hatiku untukmu

Suatu hari nanti kita akan menjadi

Mungkin masih jauh

Aku bisa menunggu jika aku jadi kamu

Saya akan berdiri di sini tepat waktu

Jangan ragu

Ketika saat itu tiba

Sumber berita: https://style.tribunnews.com/2019/07/27/download-taeyeon-a-poem-titled-you-lengkap-lirik-terjemahan-bahasa-indonesia-unduh-mp3-mp4?page=all

Foto: youtube/ potongan adegan drama Hotel De Luna