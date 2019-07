Mengintip Villa Jennifer Jill, Terkesan Mistis Ada Koleksi Barang Antik Mirip Boneka Santet

Mengintip Villa Jennifer Jill Istri Ajun Perwira, Terkesan Mistis Ada Koleksi Barang Antik Mirip Boneka Santet

TRIBUN-TIMUR.COM,- Jennifer Jill Supit yang kini telah resmi dipersunting Ajun Perwira dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah.

Ibu empat anak ini diketahui juga memiliki aset properti berupa vila mewah yang menyimpan barang-barang antik peningalan keluarganya.

Dilansir dari tayangan di kanal youtube Jaktv Official Channel, Jennifer Jill menunjukkan koleksi barang-barang antik di vilanya tersebut.

Istri Ajun Perwira ini menunjukkan koleksi barang antiknya saat Ki Prana datang berkunjung.

Terdapat beberapa barang antik peninggalan keluarganya di vila tersebut termasuk boneka antik.

Rupanya boneka antik tersebut mirip dengan boneka santet yang berasal dari Afrika.

"Nah ini, this is the main building. Ini di dalam ini memang banyak barang-barang antik ya," ujar Jennifer.

Menurut Jennifer barang-barang antik tersebut adalah peninggalan dari ayahnya.

Vila milik keluarga Jennifer Jil (tangkap layar kanal youtube Jaktv Official Channel)

Di dalam vila tersebut selain terdapat barang-barang antik, Jennifer juga menyimpan foto-foto kenangan bersama keluarganya, termasuk dengan mendiang sang suami.