TRIBUNWIKI: Lebarkan Sayap ke Industri Kpop, Ini Profil Glenn Alinskie

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sukses di dunia hiburan Tanah Air, kini Glenn Alinskie dan istrinya, Chelsea Olivia kepakkan sayap ke industri K-pop.

Melansir dari Grid.id hal itu dilakukan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia dengan menjadi co-producer dalam proyek Summer MV.

Bersama girlband WishGirl yang sudah disaring dari 100 peserta, Glenn Alinskie turut serta terlibat dalam video klip lagu Yours Is Mine naungan SA-Itainment itu.

Awalnya, baik Chelsea Olivia maupun Glenn Alinskie sempat ragu untuk mengisi video klip tersebut.

"Tadinya kita nggak mau ada dance," kata Glenn Alinskie saat ditemui Grid.ID di kawasan BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

"Soalnya kayak seperti yang bisa kalian lihat, gue nge-dance-nya parah banget, kaku banget, kayak penguin," paparnya.

"Tapi di bagian yang kita nge-dance itu bagian yang dari seluruh dance-nya itu bagian yang paling ikonik mereka," jelas Glenn.

"Jadi mereka minta, 'Ayolah kita dance bareng'. Setelah pikir-pikir, okelah," cerita Glenn.

"Lagian what is K-Pop tanpa dance, tanpa koreo? Jadi kita pikir, let's do this, let's try," imbuhnya.

Kendati demikian, Glenn Alinskie sangat mengapresiasi usaha Wish Girl yang selalu giat berlatih.