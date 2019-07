TRIBUNWIKI: Ini 4 SMK Swasta di Kecamatan Makassar Kota Makassar, Nomor 1 Khusus Penerbangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal.

SMK menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Di SMK terdapat beberapa Program Keahlian.

Ada beberapa SMK Swasta di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id:

1. SMK PENERBANGAN HASANUDDIN MAKASSAR

NPSN : 40312589

Alamat: JL. GOTONG ROYONG NO. 48

Kode Pos: 90232

Desa/Kelurahan : Bara-Baraya Timur

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi: 404/Kep/I06/HK/1998

Tanggal SK. Akreditasi: 11-10-2010

2. SMKS DH PEPABRI MAKASSAR

NPSN : 40311960

Alamat: JL. G. BATU PUTIH NO. 38

Kode Pos : 90142

Desa/Kelurahan: Maricaya Baru

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMK

Akreditasi: C

3. SMKS PUBLIK

NPSN : 40319593

Alamat : JL. MACCINI TENGAH NO. 50-54 MAKASSAR

Kode Pos : 90144

Desa/Kelurahan: Maccini

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMK

Akreditasi: B

4. SMKS TUNAS BANGSA

NPSN : 40313329

Alamat: JALAN MONGINSIDI BARU NO. 11

Kode Pos: 90142

Desa/Kelurahan: Maricaya Baru

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMK

Akreditasi: B