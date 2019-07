Polres Tana Toraja Gelar Police Goes To School, Ini Tujuannya

TRIBUNTORAJA.COM,MAKALE--Polisi Resort (Polres) Tana Toraja, kembali melakukan Program Police Goes To School, Sabtu (27/7/2019).

Police Goes To School, atau yang lebih akrab didengar dengan sebutan Polisi Wanita (Polwan) Mengajar.

Dimana, para Polisi Wanita tersebut akan datang ke sekolah-sekolah untuk mengajar layaknya seorang guru.

Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 199 Mappa'. Para Polwan dengan semangat memberikan edukasi terhadap siswa.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Kapolsek Bonggakaradeng Iptu Welem Panggeso, untuk mendampingi dan ikut memberikan himbauan kepada siswa-siswi.

Yaitu, tentang bagmana cara menjaga diri, atau terhindar dari tidakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kapolsek Bonggakaradeng menyerahkan batuan berupa tas sekolah, kepada siswa yang kurang mampu.

Sementara Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P Sirait mengatakan, tujuan Police Goes to School sebagai wujud nyata Polisi sebagai pengayom masyarakat.

"Bertujuan untuk memberikan edukasi dini terhadap anak-anak, untuk menjauhi segala bentuk kejahatan dan pengabdian Polwan, membantu dunia Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja," ungkap Kapolres.

Program Police Goes to School ini, merupakan kerjasama Polres dan Pemda Tana Toraja, dan sudah dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU).

"Para Polwan sebelumnya diberikan pelatihan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, sehingga tidak lari dari kurikulum yang sudah ditetapkan," Ucap Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P Sirait. (*)

Laporan Wartawan : TribunToraja.Com,@b_u_u_r_y

