Hari Terakhir Science & Edu Fair 2019 TSM Makassar Dimeriahkan Robotic Mini Competition

Suasana ramainya Science & Edu Fair 2019 di Atrium Trans Square, Minggu (28/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Mal (TSM) Makassar sukses menggelar Science & Edu Fair 2019 selama enam hari di Atrium Trans Square, Selasa-Minggu (23-28/7/2019).

Pantauan Tribun Timur, Minggu (28/7/2019) ratusan pengunjung mal memadati area ini.

Seolah mereka tak ingin melewatkan persembahan terakhir Science & Edu Fair 2019 bertajuk Back to School, Back to Mall.

Anak-anak, pelajar hingga ibu muda tampak mengelilingi area. Panitia penyelenggara juga sibuk membagikan flayer kepada pengunjung yang berlalu lalang.

Marcom Manager Trans Studio Mall Makassar, Radi Agustian mengatakan, hari terakhir ini dikemas dengan berbagai rangkaian acara.

Beberapa di antaranya, perfom dari JH Kim Tekwondo, workshop robotics, lomba robotic, lomba sampoa, talkshow dan dihibur penampilan spektakuler dari Adisa.

"Even ini memberi pengalaman dan wawasan lebih kepada para pengunjung. Melalui activity dan berbagai kompetisi yang dilangsungkan selama enam hari ini,” kata Radi pada Tribun Timur, Minggu (28/7/2019).

Menurutnya, semua berjalan lancar dan sesuai yang telah direncanakan TSM Mal serta para exhibitor.

"Dari sisi bisnis tentu sesuai, traffic pengunjung, parkiran dan transaski di tenant kami meningkat, dibandingkan hari reguler," tuturnya.

Sementara Public Relation Executive, Nella Saparinda mengatakan, traffic pengunjung kali ini naik 10 persen dibandingkan edu fair sebelumnya.

Nella berharap, selain traffic kunjungan naik visi dari event ini pun dapat tercapai.

"Semoga event ini memberikan informasi, inspirasi, pilihan berbagai lembaga kursus sebagai pendamping pendidikan formal bagi si orangtua untuk buah hati mereka," tambahnya.

Dalam waktu dekat, TSM Makassar akan menghadirkan program menyambut hari kemerdekaan Indonesia yangg ke 74, Victory In Diversity.

Disusul Makassar Rap Concert dan banyak lagi even seru lainnya.