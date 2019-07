TRIBUNWIKI: Profil dan Perjalanan Karier Zack Lee, Pernah Terlibat Geng di Australia

Trending google: Zack Lee

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nama Zack Lee baru-baru ini menjadi trending pada Google.

Hal itu setelah Millendaru mengaku dekat dengan pernah dekat dengannya.

Dilansir dari Wartakota Millen mengaku pernah berhubungan dengan seorang aktor berinisial ZL yang merupakan artis inisial ZL mantan dari artis berinisial NU.

Usai pengakuan itu, instagram aktor Zack Lee yang juga merupakan mantan suami Nafa Urbach ramai dikomentari warganet.

”Love your enemies, bless those who persecute you, pray for those who abuse you. It’s the only fast track we have to a briliant relationship with God,” tulis Zack di Insta story.

Tak cuma sekali dua kali, Millen membuat banyak kehebohan.

Setiap kali Millendaru berulah, Ashanty lah yang kena getahnya.

Pasalnya, cowok 18 tahun ini adalah keponakan Ashanty.

Sehingga banyak netizen yang langsung me-mention Ashanty ketika Millen berulah sangat menyimpang.