TRIBUNWIKI: Elisakh Hagia Raih Penghargaan World Championship of Performing Art, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi hip-hop muda asal Indonesia, Elisakh Hagia (11) atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Els berhasil menyabet penghargaan internasional World Championship of Performing Art.

Melansir dari Kompas.com tak tanggung-tanggung, Els yang mewakili Indonesia berhasil menyabet tiga kategori penghargaan sekaligus di ajang World Championship of Performing Art, yakni Silver Medals, The Industry Awards, dan Scholarship Award.

Berbekal pernah mengikuti beberapa kompetisi internasional, Els sangat yakin bahwa Indonesia adalah negara dengan mental juara.

"Kebetulan ini bukan kompetisi pertamaku mewakili Indonesia. Jadi sudah tertanam di pikiranku bahwa dunia sudah tahu kalau Indonesia adalah pemenang," ucap Els dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Els mengaku bahwa dirinya telah mengikuti rangkaian ajang ke-23 World Championship of Performing Art sejak bulan Mei 2019 lalu.

Ia mengaku telah melakukan persiapan latihan selama dua bulan sebelum mengikuti kompetisi tersebut.

Penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan rapper Amerika Zay Hilfiger dan Silento ini menambahkan meski dirinya selalu optimis, ia tak pernah sekalipun meremehkan kontestan lainnya di dalam sebuah ajang.

"Kompetisi internasional itu selalu diikuti puluhan negara maju jadi sebaiknya aku tidak menjadikan mereka sebagai lawan aku atau sesuatu yang dibandingkan," ucapnya.

"Justru aku menganggap sedang berkompetisi dengan penyanyi aslinya. Misalkan aku membawakan I Will Always Love You-nya Whitney Houston. Para juri pasti membandingkan aku dengan Whitney," sambungnya.

Dalam kompetisi tersebut, Els tampil membawakan tiga lagu. Untuk sesi R&B/Soul, Els menyanyika lagu I will Always Love You milik Whitney Houston.