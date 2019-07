Fakta-fakta Film Fast and Furious Hobbs and Shaw, Vinn Diesel (Dom) & Tim Tidak Bermain

TRIBUN-TIMUR.COM,- Serial Film Fast and Furious kembali menghadirkan film terbaru di layar bioskop dengan Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw tayang perdana di bioskop pada 31 Juli 2019.

Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw menjadi salah satu film yang ditunggu oleh para penikmat film.

Film ini memiliki sisi menarik dan perbedaan tersendiri dengan seri film Fast Furious sebelumnya.

TribunStyle lansir dari berbagai sumber, berikut 5 fakta menarik dari Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw mulai dari tidak mengajak pemeran utama Vin Diesel (Dominic Toretto), kerjasama Hobbs & Shaw, dan musuh baru.

1. Pemeran utama Dwayne Johnson dan Jason Statham

Jason Statham dan Dwayne Johnson (thewrap & theodyssey)

Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw diisi oleh dua pemeran utama yakni Dwayne Johnson dan Jason Statham.

