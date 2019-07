TRIBUNWIKI: Dikabarkan akan Bintangi Drama Baru, Ini Profil Jo In Sung

Aktor Korea Selatan Jo In Sung bersiap-siap untuk kembali menghiasi layar kaca.

Dilansir Grid.id dari Kstarlive, Kamis (25/7/2019), Jo In Sung saat ini tengah mempertimbangkan untuk menerima tawaran main drama baru.

Drama baru tersebut dilaporkan merupakan garapan penulis skenario ternama, Noh Keekyung.

Jika Jo In Sung menerima tawaran itu, sang aktor akan kembali bekerja dengan penulis skenario berbakat itu.

Sebelumnya, keduanya pernah bekerjasama untuk drama It's Okay, That's Love pada 2014.

Judul drama tersebut belum diketahui hingga saat ini.

Namun kabarnya, drama ini akan mengisahkan sebuah lembaga non-pemerintah.

Aktor Bae Seong Woo juga telah ditawari untuk membintangi drama ini bersama Jo In Sung.

Tapi Bae Seong Woo juga belum berkomentar apa pun mengenai tawaran tersebut.

Sementara itu, Jo In Sung terakhir kali muncul di layar kaca pada 2014.