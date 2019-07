All New Madza3 Inden 3 Unit di Makassar, Harga OTR Mulai Rp 499 Juta

PT Erokars Motor Indonesia (EMI), Agen Pemegang Merk (APM) Mazda di Makassar secara resmi meluncurkan All New Mazda3 di opening Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang (1872019) lalu.

PT Erokars Motor Indonesia (EMI), Agen Pemegang Merk (APM) Mazda di Makassar secara resmi meluncurkan All New Mazda3 untuk pasar Tanah Air.

Ini dilakukan saat opening Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang (18/7/2019) lalu.

PT Kumala Celebes Motor (KCM), diler resmi Mazda di Sulsel ketiban durian runtuh.

Sales Manager PT KCM, Ahmad Siraj mengaku, sejak launching di GIIAS, sudah ada 3 unit All New Mazda3 yang Inden. Dua hatchback dan satu sedan.

"Ada dua model yang kami hadirkan sekaligus, dengan banderol Rp 549 juta untuk sedan dan hatchback Rp 499 juta on the road Makassar," kata Iyat sapaannya via pesan WhatsApp, Jumat (26/7/2019).

"Perbedaan harga tersebut dikarenakan versi sedan masih menggunakan aturan pajak yang lama. Sehingga mau tak mau dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)," jelasnya.

Untuk merangsang penjualan, Iyat menawarkan promo bebas biaya perawatan berkala dan suku cadang selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer.

"Kami juga berikan Exclusive MOC (E Money Privileges), Special price for after sales product atau service," katanya.

Ia pun menargetkan, produk terayarnhya itu bisa laku hingga 5 unit per bulan. "Kita optimis setahun bisa 60 unit terjual di area kami," katanya.

Rencananya All New Mazda3 bakal mengaspal di Makassar pada Agustus 2019 mendatang.