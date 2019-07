TRIBUNWIKI: Cari SD Swasta di Tallo Kota Makassar? Ini Data dan Lokasinya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.



SD ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.



Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa.

Viral Alumni Universitas Indonesia Tolak Gaji Rp 8 Juta,Berapa Gaji Fresh Graduate yang Dirilis BPS?

TRIBUNWIKI: Jadi Trending di Google, Berikut Profil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

TRIBUNWIKI: Profil Okan Cornelius yang Hindari Godaan Narkoba dengan Berolahraga

Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP atau SMP.



Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun.



Di Indonesia, setiap warga negara berusia 6-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun.



Berikut SD Swasta di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir dari http://referensi.data. kemdikbud.go.id:



1. SD ISLAM COKROAMINOTO 1



NPSN : 40307252

Alamat : Jl. Pontiku No. 124

Kode Pos: 90214

Desa/Kelurahan : Lalatang

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SD

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi : 110/SK/BANP-SM/XII/2018

Tanggal SK. Akreditasi: 03-12-2018



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.840879970679!2d119. 42834831476414!3d-5. 129318996277554!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd4528ff2abb% 3A0x346c10f6238f0325! 2sSekolah+Dasar+Islam+ Cokroaminoto+1!5e0!3m2!1sid! 2sid!4v1564033068040!5m2!1sid! 2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>

Viral Alumni Universitas Indonesia Tolak Gaji Rp 8 Juta,Berapa Gaji Fresh Graduate yang Dirilis BPS?

TRIBUNWIKI: Jadi Trending di Google, Berikut Profil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

TRIBUNWIKI: Profil Okan Cornelius yang Hindari Godaan Narkoba dengan Berolahraga

2. SD ISLAM COKROAMINOTO 2



NPSN : 40312079

Alamat: Jl. Barawaja 3 No 6

Kode Pos : 90216

Desa/Kelurahan : Tammua

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Double Shift/6 hari

Jenjang Pendidikan : SD

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi : 160/SK/BAP-SM/XI/2017

Tanggal SK. Akreditasi : 23-11-2017



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.8654022713085!2d119. 43942361514317!3d-5. 125378596280385!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefdeacfc742c5% 3A0x15ba7e00a8902678!2sSD+ ISLAM+COKROAMINOTO+2!5e0!3m2! 1sid!2sid!4v1564033080948!5m2! 1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>



3. SD ISLAM DATUK RIBANDANG



NPSN : 40312643

Alamat: Jl. Gatot Subroto IV No. 42

Kode Pos : 90211

Desa/Kelurahan: Kaluku Bodoa

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN): Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SD

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi: 106/SK/BAP-SM/X/2015

Tanggal SK. Akreditasi : 31-10-2015



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d15895.461610658724!2d119. 43285753290039!3d-5. 1253785330465815!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x51554240d813b33% 3A0x60dbedae28209908! 2sSekolah+Dasar+Datuk+ Ribandang!5e0!3m2!1sid!2sid! 4v1564033107847!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>



4. SD ISLAM HASYIM ASY ARI



NPSN : 40313575

Alamat: Jl. Korban 40.000 Jiwa Lr.I/9

Kode Pos : 90215

Desa/Kelurahan : Rappojawa

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SD

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi : 160/SK/BAP-SM/XI/2017

Tanggal SK. Akreditasi : 23-11-2017



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.868877086921!2d119. 43336581514329!3d-5. 124819996280773!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd4469c4e349% 3A0x63442a9d46581017!2sJl.+ Korban+40.000+Jiwa,+Kec.+ Tallo,+Kota+Makassar,+ Sulawesi+Selatan!5e0!3m2!1sid! 2sid!4v1564033150105!5m2!1sid! 2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>





Viral Alumni Universitas Indonesia Tolak Gaji Rp 8 Juta,Berapa Gaji Fresh Graduate yang Dirilis BPS?

TRIBUNWIKI: Jadi Trending di Google, Berikut Profil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

TRIBUNWIKI: Profil Okan Cornelius yang Hindari Godaan Narkoba dengan Berolahraga

5. SD IT MA ARIF MAKASSAR



NPSN : 69947642

Alamat: JL. DARUL MA ARIF NO. 28 MAKASSAR

Kode Pos :

Desa/Kelurahan : Tammua

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari

Jenjang Pendidikan : SD

Akreditasi: B

No. SK. Akreditasi : 079/SK/BAP-SM/X/2018

Tanggal SK. Akreditasi : 07-10-2018



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.8431628488233!2d119. 43648891514324!3d-5. 128952296277806!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd4719ac22cf% 3A0x78cca525a9dbe813!2sSD+ Islam+Terpadu+Ma'arif+ Makassar!5e0!3m2!1sid!2sid! 4v1564033179667!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>



6. SD MUHAMMADIYAH 10 TALLO



NPSN : 40312001

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim No.2

Kode Pos: 90211

Desa/Kelurahan : Kaluku Bodoa

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SD



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.8716207175653!2d119. 43218241514329!3d-5. 124378896281106!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd421624024b% 3A0x57fc0dc8d6d3cf59! 2sSekolah+Dasar+Muhammadiyah+ 10+Tallo!5e0!3m2!1sid!2sid! 4v1564033194075!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>

Viral Alumni Universitas Indonesia Tolak Gaji Rp 8 Juta,Berapa Gaji Fresh Graduate yang Dirilis BPS?

TRIBUNWIKI: Jadi Trending di Google, Berikut Profil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

TRIBUNWIKI: Profil Okan Cornelius yang Hindari Godaan Narkoba dengan Berolahraga

7. SDIT IKHTIAR



NPSN : 40318138

Alamat: Jl. Sunu Komp. Unhas Baraya

Kode Pos : 90213

Desa/Kelurahan : Lembo

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari

Jenjang Pendidikan : SD

Akreditasi: A

No. SK. Akreditasi : 150/SK/BAP-SM/X/2016

Tanggal SK. Akreditasi : 28-10-2016



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d3973.888315646531!2d119. 42680331514315!3d-5. 121693996283044!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd67d058b981% 3A0x9708723c84378b1c! 2sSekolah+Islam+Terpadu+ Ikhtiar!5e0!3m2!1sid!2sid! 4v1564033206630!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>



8. SDS ISLAM TERPADU IBNU SINA



NPSN : 69774926

Alamat: Jl. Cumi-cumi No. 29 A, Makassar

Kode Pos :

Desa/Kelurahan : Tallo

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan: Sehari Penuh/5 hari

Jenjang Pendidikan: SD

Akreditasi: A

No. SK. Akreditasi: 160/SK/BAP-SM/XI/2017

Tanggal SK. Akreditasi : 23-11-2017



https://www.google.com/ maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3! 1d7947.700217205103!2d119. 42437377568285!3d-5. 12783643511444!2m3!1f0!2f0! 3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1! 3m3!1m2!1s0x2dbefd501946829f% 3A0xeb5dd633018f01c7! 2sSekolah+Islam+Terpadu+IBNU+ SINA!5e0!3m2!1sid!2sid! 4v1564033230319!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen>

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: