HUT ke-23, Miracle Kenalkan The Science of Facial Architecture

Dokter konsultan Miracle dr Hastri Indah Larasati menjelaskan fungsi metode perawatan Science of Facial Architecture

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Miracle Aesthetic Clinic Makassar melaunchingkan metode perawatan terbarunya, The Science of Facial Architecture di kliniknya, Jl Bontolempangan No 68, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/7/2019).

Perkenalan metode perawatan ini dirangkaiakan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.

Dokter konsultan Miracle dr Hastri Indah Larasati mengatakan, perkembangan industri estetika semakin diminati diperkirakan akan terus berlanjut beberapa tahun ke depan.

Seiring dengan kesadaran orang untuk melakukan perawatan kecantikan sejak usia muda.

"Di era Sosial Beauty ini, masyarakat ingin tampilan wajahnya tetap terlihat natural. Maka dari itu, Miracle memperkenalkan The Science of Facial Architecture," katanya.

Metode ini Miracle berfokus pada perawatan estetik untuk membentuk wajah ideal.

The Science of Facial Architecture merupakan pendekatan holistik, antara kepekaan artistik digabungkan dengan ilmu kedokteran.

"Hal ini menjadi pedoman dasar bagi para dokter di Miracle memberikan hasil estetika terbaik secara aman dan konsisten," paparnya.

Sementara, Operational Manager Miracle Makassar Jane Johar menjelaskan, metode The Science of Facial Architecture ini diaplikasikan secara bertahap.

"Ini untuk usia 30-50 tahunan, dilakukan secara bertahap hingga akhirnya memperoleh hasil maksimal," jelasnya.