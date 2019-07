SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE STREAMING Juventus vs Inter Milan di Mola TV dan TVRI, Tonton di HP!

TRIBUN-TIMUR.COM - International Champions Cup ( ICC 2019 ) pertemukan Juventus vs Inter Milan.

Laga Juventus vs Inter Milan digelar di Stadion Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium, Tiongkok.

Diataranya adalah pertandingan yang mempertemukan Juventus vs Inter Milan, yang bakal disiarkan MOLA TV dan TVRI. Dan tonton dari HP di sini.

Seperti diketahui sebelumnya laga-laga di International Champions Cup (ICC) 2019 merupakan ajang pramusim yang mempertemukan beberapa klub besar dari seluruh Eropa.

Seperti dikutip dari Kompas.com pada Rabu (24/7/2019) setidaknya ada empat pertandingan ICC 2019 yang akan bergulir hari ini.

Diantaranya adalah laga Real Madrid vs Arsenal, Bayern Muenchen vs AC Milan, Guadalajara vs Atletico Madrid, dan Juventus vs Inter Milan.

Tiga pertandingan yang disebut pertama akan dimainkan di Amerika Serikat pada Selasa (23/7/2019) malam waktu setempat atau Rabu pagi pukul 06.00 WIB.

Dua jam berselang, akan ada dua pertandingan yang dimainkan bersamaan.

Chivas Guadalajara vs Atletico Madrid akan bertandingan di Stadion Globe Life Park, Arlington.