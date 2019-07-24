FOTO: Seminar 'Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital' Dinas Kominfo Kota Makassar
Editor Tribun Timur, Edi Sumardi membawakan materi tentang tren digital pada seminar bertema "Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital"
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
TRIBUN-TIMUR.COM - Editor Tribun Timur, Edi Sumardi membawakan materi tentang tren digital pada seminar bertema "Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital" yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar di Indicafe, Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulsel, Rabu (24/7/2019).
Selain Edi Sumardi, juga hadir narasumber, pengajar ilmu komunikasi dari Universitas Hasanuddin, Muh Akbar (tak tampak dalam foto).
Seminar ini diikuti staf hubungan masyarakat SKPD se-Kota Makassar.
Dipandu moderator Kepala Seksi Pelayanan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Hamzah.(*)
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribun Timur