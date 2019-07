VIDEO: Anggota IKA Smali Ajak Alumni 94 Ikut Reuni Perak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Ikatan Alumni (Ika) Alumni SMA Negeri 5 (Smali) Kota Makassar ajak alumni angkatan 1994 ikut reuni yang akan digelar Sabtu (27/7/2019) mendatang.

Reuni perak yang mengusung tema “That’s What Friends are For” akan digelar di dua tempat yakni Lapangan Smali dan Hotel The Rinra Makassar.

Di lapangan Smali, Sabtu pagi nanti mereka akan fokus pada kegiatan sosial seperti menyerahkan sumbangan kepada pihak sekolah dan beberapa panti asuhan, bersih-bersih halaman Smali.

Sedangkan di malamnya, mereka akan menggelar Gala Dinner di The Rinra.

Hingga berita ini diterbitkan sebanyak 108 alumni telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

Hak itu sampai akan panitia saat bertandang ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Selasa (23/7/2019) sore.

Mereka yang berkunjung di antaranya Ketua IKA Smali 94 Amsar Bachtiar dan anggotanya Irwan. Fitri, Shanty Roma Andilolo dan Nio Haerani.

Kunjungannya diterima Redaktur Kota Muh Irham pendaftaran masih dengan menhubungi 082291591515.