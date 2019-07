Pendaftaran Ulang Maba UMI Dibuka Sampai 9 Agustus 2019, Hari Pertama Capai 792 Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jumlah pendaftar di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengalami kenaikan secara signifikan tahun 2019 ini.

Salah satu kampus swasta terbaik Kota Daeng ini pun telah memulai pendaftaran ulang untuk Mahasiswa Baru (Maba) yang telah dinyatakan kelulusannya.

Hari pertama pendaftaran ulang, Senin (21/7/2019), maba yang melakukan registrasi ulang mencapai 792 orang.

Hal ini terlihat di Auditorium Al jibra, kampus 2 UMI, tempat pelaksanaan pendaftaran ulang terlihat mahasiswa antri untuk mendapatkan pelayanan.

“Jumlah calon mahasiswa baru yang melakukan verifikasi meningkat dari data tahun sebelumnya, spektakuler, berjumlah 792 orang," ujar Ketua Panitia Pelaksana penerimaan mahasiswa baru, Dr Hanafi Ashad, saat menggelar rapat evaluasi didampingi Wakil Rektor II, Bidang keuangan, Prof Salim Basalamah.

Adapun jadwal pendaftaran ulang kampus yang terletak di Jl Urip Sumoharjo ini hingga, 9 Agustus 2019 mendatang.

Say No To Plastic

Sementara itu Rektor UMI, Prof Basri Modding, saat ditemui di depan Auditorium al Jibra mengatakan pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru UMI tahun ini mengusung konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini UMI melakukan pendaftaran ulang dengan sistem smart millenial, karena yang kita layani adalah anak-anak milenial, dengan mengusung tema Stop Using Plastic Products Say No To Plastic," ujarnya.

Ia menjelaskan, program say no to plastic ini sudah terbentuk sejak tahun lalu yang digaungkan oleh fakultas tertentu seperti Farmasi.