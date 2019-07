Mantan Kabiro Umum Sulsel Ungkap Perjalanan Dinas Fiktif Gubernur ke Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel, Muhammad Hattar mengungkap perjalanan dinas fiktif Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ke luar negeri.

Hal itu dibeberkan Hatta saat memberikan kesaksian dalam sidang Angket DPRD Sulsel, Selasa (23/07/2019), siang.

Ia menyebut pada Desember 2018, dirinya diminta persiapankan dana untuk perjalanan Gubernur Nurdin Abdullah ke luar negeri Jepang sebesar Rp. 268.811.982.

Gubernur melakukan kunjungan keluar negeri didampingi enam orang. Diantaranya, Rudy Djamaluddin (Member of TP2D), Jayadi Nas Kamaluddin (Member of TP2D).

Ditanya Kesiapannya Maju di Pilkada Barru, Ini Jawaban Malkan Amin

Bawaslu Sebut Peserta Pemilu di Makassar Habiskan Rp 10 Miliar untuk APK

Mama Yo Minta Batasi Penggunaan Gawai pada Anak

Janice Katherine Widjaja (Member of TP2D), Raysen wijaya kusuma (Staff of Governor), Andi Asmi Citra Malina

(Special staff of Governor) dan Diyah Yumeina Razak Datu (special staff of Governor).

Padahal, keenam orang itu tidak masuk dalam pos pembiayaan. "Itu saya juga cuman terima bill atau invoice," katanya.

Sementara Ketua Pansus DPRD Sulsel, Kadir Halid mengemukakan, dari keterangan Muhammad Hatta tersebut bakal ditelaah lebih jauh.

Ditanya Kesiapannya Maju di Pilkada Barru, Ini Jawaban Malkan Amin

Bawaslu Sebut Peserta Pemilu di Makassar Habiskan Rp 10 Miliar untuk APK

Mama Yo Minta Batasi Penggunaan Gawai pada Anak

Telaah dilakukan untuk memastikan kebenaran perjalanan fiktif yang dilakukan oleh Gubernur beserta rombongan.

"Karena perjalanan fiktif ini juga temuan inspektorat dan kami akan panggil inspektorat untuk diperdalam lagi," tuturnya. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: